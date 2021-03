KORONAVÍRUS Belgická vláda opätovne sprísni karanténne opatrenia

Nariadenia vstúpia do platnosti v sobotu a trvať by mali do 19. apríla. Znovu sa zatvoria školy a služby ako sú kaderníctva, či tetovacie a kozmetické štúdiá. Nakupovanie vo všetkých obchodoch okrem tých s tovarom každodennej potreby je možné len prostredníctvom objednávok. Z pôvodných desať na štyri sa tiež zníži počet osôb, ktoré sa môžu stretávať na vonkajších priestranstvách.

Zakázané zostáva cestovanie do zahraničia okrem nevyhnutných prípadov. Naďalej platí zákaz vychádzania medzi polnocou a piatou hodinou ráno. Povinná zostáva i práca z domu. Belgicko začalo začiatkom marca s postupným uvoľňovaním obmedzení, minulý týždeň však "zaradilo spiatočku" kvôli zvyšujúcemu sa počtu prípadov nákazy. Pandémia koronavírusu "je veľkou lekciou pokory pre politikov, ako aj pre všetkých," povedal belgický premiér Alexander De Croo.

Belgicko od začiatku pandémie zaznamenala viac ako 840.000 prípadov nákazy a viac ako 22.000 úmrtí. Od 14. do 20. marca bolo hlásených v priemere 4158 nových infekcií denne, čo je nárast o 39 percent v porovnaní s predchádzajúcim sedemdňovým obdobím. Nárast počtu novoinfikovaných za posledné týždne je z veľkej miery pripisovaný šíreniu tzv. britského variantu koronavírusu, pripomína AFP.