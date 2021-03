Obrovská explózia na juhu Číny: VIDEO Hlásia niekoľko mŕtvych

Denník Kuang-čou informoval, že bomba vybuchla v kanceláriách miestneho úradu v dedine Ming-ťing v juhočínskej metropolitnej oblasti mesta Kuang-tung. Na miesto boli vyslané hasičské a záchranné služby. Denník dodal, že ide o "trestný prípad".

Video zverejnené na sociálnej sieti Twitter, ktoré zatiaľ nebolo možné overiť, zachytávalo telo ležiace na dlážke medzi troskami; v priestoroch sa zároveň pohybovali hasiči, policajti a predstavitelia ďalších orgánov. Úrad bol do veľkej miery zničený. Sila výbuchu vytrhla aj okná.

Video nie je vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov a ľudí s citlivou povahou!

#Breaking:- several people believe to be killed in possible bomb explosion occurred at the local government office in the Mingjing village area of Guangzhou.#China pic.twitter.com/qPQNMcHFuP