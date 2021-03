Tvrdé slová KĽDR: Malajzia spáchala neospravedlniteľný zločin! USA za to zaplatia

Vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí KĽDR, o ktorom informovala agentúra KCNA, sa píše, že 17. marca malajzijské úrady "spáchali neospravedlniteľný zločin... núteného vydania nevinného (severokórejského) občana do Spojených štátov". Severná Kórea zároveň varovala USA, že za vznesenie žalôb voči jej občanovi "zaplatí".

Vedenie KĽDR tiež tento krok malajzijskej vlády označilo za "nepriateľský čin" a výsledok "podriadenosti tlaku USA". KĽDR síce vo vyhlásení priamo svojho občana nemenovala, agentúra Reuters však pripomína, že súd v Malajzii 9. marca rozhodol o vydaní Severokórejčana menom Mun Čol Mjong do USA, kde ho obvinili v šiestich prípadoch z prania špinavých peňazí.

Mun Čol Mjong, ktorý so svojou rodinou žil v Malajzii desať rokov, bol zatknutý v roku 2019 po tom, čo Washington zaslal tamojším úradom žiadosť o jeho vydanie. Na súde podľa svojich právnikov odmietol tvrdenia o tom, že viedol organizovanú skupinu, ktorá prala špinavé peniaze cez nastrčené spoločnosti so sídlom najmä v Singapure, a pašovala zakázaný tovar do KĽDR, čím údajne porušil medzinárodné sankcie uvalené na Pchjongjang za jeho jadrový program. Nie je známe, aký tovar mal obvinený muž do KĽDR zasielať, avšak už v minulosti boli práve v Singapure odhalené firmy, ktoré do Severnej Kórey pašovali luxusné výrobky ako hodinky či alkohol.