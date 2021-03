VIDEO Neuveriteľný príbeh: Medveď sa predávkoval kilami kokaínu od narkobaróna Pabla Escobara

Príbehom medveďa sa pochválili jeho vlastníci na svojej web stránke Kentucky for Kentucky. Datuje sa do 80. rokov 20. storočia, kedy bývalý policajt z oddelenia narkotín Andrew Thornton prešiel na opačnú stranu zákona a vybudoval si tienistú sieť kontaktov po celom svete. V roku 1985, keď pašoval kokaín z Kolumbie, krajiny ktorú ovládol narkobarón Pablo Escobar, a zhodil balíky v Národnom parku Chattahoochee na severe Georgie, sám vyskočil z lietadla. Zamotal sa však do padáka a zomrel na dvore domu v meste Knoxville v štáte Tennessee.

Keď ho našli, mal na sebe okuliare na nočné videnie, nepriestrelnú vestu a mokasíny značky Gucci. Okrem toho mal pri sebe hotovosť 4500 dolárov, nejaké nože a dve pištole. A netreba hlavne zabudnúť na vak s 34 kilogramami kokaínu, ktoré mali v tom čase hodnotu 15 miliónov dolárov. Osudným sa mu pravdepodobne stal práve tento príliš ťažký náklad. Jeho smrťou sa však bizarný príbeh zďaleka nekončí, ale skôr začína. Tri mesiace po jeho skone sa objavila v novinách The New York Times informácia o predávkovanom zvierati.

Friend of the band Kevin got this shot of Cocaine Bear with our album. Feels apropos. Thanks @KYforKY ! pic.twitter.com/7Kd3hwAbQR — cc kinnick (@cc_kinnick) July 11, 2016

Vyšetrovací úrad v decembri 1985 uviedol, že na severe Georgie našli mŕtveho 80-kilového čierneho medveďa medzi 40 otvorenými plastovými nádobami so stopami kokaínu. Nadšencom z Kentucky sa podarilo spojiť so súdnym lekárom na dôchodku, ktorý vtedy konával pitvu šelmy. "Jeho žalúdok bol doslova až po okraj naplnený kokaínom. Na planéte nie je cicavec, ktorý by to dokázal prežiť. Krvácanie do mozgu, zastavenie dýchania, hypertermia, zlyhanie obličiek, srdca, mŕtvica. Na čo si spomeniete, to ten medveď mal," uviedol odborník. Keďže však telo bolo v dobrom stave, bolo mu ľúto ho nechať spopolniť, a tak kontaktoval svojho kamaráta poľovníka, ktorý sa postaral o taxidermiu. Vypchané zviera daroval rekreačnej oblasti v Chattahoochee, kde ho vystavovali bez zmienky o jeho minulosti.

Potom tento svojím spôsobom unikátny exemplár vystriedal niekoľko majiteľov, až sa dostal do aukčnej siene. Kúpil ho prisťahoval Zhu T'ang v Rene, ktorý ho používal ako dekoráciou vo svojom obchode s tradičnou čínskou medicínou. Keď v roku 2012 zomrel, jeho manželka firmu predala, no medveďa si nechala, hoci sa jej nikdy veľmi nepáčil. Bola to však jedna z najobľúbenejších vecí jej muža. O histórii tohto skvostu nič nevedela. Myslela si, že ide o bežného amatérsky vypchatého medveďa, kvôli viditeľnej 30 cm jazve na bruchu. Tá však pátračov z Kentucky uistila, že narazili na to správne zviera a jazva pochádza z pitvy.

Keď jej rozpovedali celý príbeh a akú snahu vyvinuli, aby zistili, čo sa s legendárnym medveďom stalo, majiteľka im artefakt darovala a stačilo už len zaplatiť prepravu, aby sa mohol dostať na miesto, kde si ho môžu teraz prezerať zvedaví turisti. Konkrétne v nákupnom centre Kentucky Fun Mall v Lexingtone.