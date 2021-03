KORONAVÍRUS Zúfalá situácia v Brazílii: Kríza sa zhoršuje, rázny krok prezidenta

"Teraz popoludní padlo rozhodnutie vymenovať lekára Marcela Queirogu na ministerstvo zdravotníctva," povedal Bolsonaro na krátkom stretnutí so svojimi priaznivcami v prezidentskom paláci Alvorada. Proces preberania úradu "by mal trvať jeden, dva týždne", dodal prezident.

Bolsonaro oznámil zmenu na poste po stretnutí s Queirogom a niekoľko hodín po tom, čo súčasný minister zdravotníctva Eduardo Pazuello na tlačovej konferencii uviedol, že prezident zaňho hľadá náhradu, lebo chce ministerstvo "reorganizovať".

Zdroj: SITA/AP/Eraldo Peres

Vymenovanie Queirogu, predsedu Brazílskej kardiologickej spoločnosti, prichádza v období, keď Bolsonarova vláda čelí ostrej kritike za chaotické riešenie pandémie koronavírusu a za popieranie vážnosti krízy. "Odteraz sa púšťame do agresívnejšej fázy boja proti koronavírusu," zdôraznil krajný pravičiar Bolsonaro.

Pazuello ešte pred odchodom z úradu oznámil, že vláda kúpila 100 miliónov dávok očkovacej látky od spoločností Pfizer-BioNTech, ktoré by mali byť doručené do septembra. Takisto ohlásil, že v druhej polovici roka 2021 by malo prísť približne 38 miliónov dávok jednodávkovej vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson.

Brazília v očkovaní zaostáva

Brazília s 212 miliónmi obyvateľov má podľa Pazuella zaistených celkovo 563 miliónov dávok vakcín do konca tohto roka. Toto objednané a nakúpené množstvo vakcín je mimoriadne dôležité pre zrýchlenie očkovania v Brazílii, ktorá od februára zaznamenáva prudký nárast v počte ochorení COVID-19 a úmrtí. Celkovo tam na covid zomrelo vyše 278.000 ľudí, čo je druhý najvyšší počet po USA.

Zdroj: SITA/AP Photo/Carla Carniel

Najnovšia vlna pandémie doviedla nemocnice vo vyše polovici z 27 štátov tejto juhoamerickej krajiny na pokraj kolapsu a spôsobila aj to, že guvernéri štátov nariadili ďalšie obmedzenia, aby šírenie koronavírusu spomalili. Bolsonarovu vládu kritizovali za nezabezpečenie dostatočného množstva dávok, čo donútilo miestnych predstaviteľov pozastaviť očkovanie v niektorých oblastiach.

Zatiaľ dostalo aspoň jednu dávku vakcíny okolo 4,6 percenta obyvateľov. V súčasnosti sa v Brazílii používajú dve vakcíny - od spoločností AstraZeneca a v Číne vyvinutá CoronaVac. Bolsonaro zvykol žartovať, že vakcíny "zmenia človeka na aligátora".