Prevratný objav: Vakcína proti KORONAVÍRUSU za jeden dolár a ešte k tomu v spreji do nosa

WASHINGTON - Výskumný tím vedený Rakúšanom Petrom Paleseom z Icahn School of Medicine at Mount Sinai v USA pracuje na koronavírusovej vakcíne, ktorú je možné podať cez nos - a mala by stáť iba jeden dolár. Prvé klinické štúdie sa nedávno začali v juhovýchodnej Ázii a Latinskej Amerike.