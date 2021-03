Farmaceutický gigant dáva nádej: Bude tabletka proti KORONAVÍRUSU do konca roka na trhu?

Ilustračné foto

BERN - Švajčiarska farmaceutická spoločnosť Roche tvrdí, že pracuje na tabletke proti koronavírusu. Liečivo s názvom AT-527 je takzvaný inhibítor RNA polymerázy, ktorý zaisťuje, aby sa patogén SARS-CoV-2 nerozmnožoval, a tak vymrel. Bol by to optimálny doplnok k existujúcim vakcínam. V ideálnom prípade by podľa nich tabletka mohla byť na trhu do konca roka.