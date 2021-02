KORONAVÍRUS EÚ pomôže s očkovaním na západnom Balkáne: Ďalšiu pomoc pošle do Moldavska

Ilustračné foto

BRUSEL - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) podporí regionálny projekt na podporu bezpečného a účinného očkovania obyvateľov krajín západného Balkánu proti COVID-19 a prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany pošle do Moldavska ochranné prostriedky na pomoc v boji proti pandémii koronavírusu.