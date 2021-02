KORONAVÍRUS Zahraniční diplomati v Rusku dostali ponuku zaočkovať sa: Mnohí ju však odmietli

Mnohí diplomati sa riadia rozhodnutiami prijatými vládami vo svojich krajinách, ale zástupcovia štátov, kde je ruská vakcína schválená, sa v Rusku očkovať dali. Podľa denníka Kommersant ide o zamestnancov diplomatických misií krajín Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.

Európania a Američania nie sú v postoji k ponuke Ruska takí jednotní. Napríklad taliansky veľvyslanec v Rusku Pasquale Terracciano bol zaočkovaný ešte predtým, ako dostal v nóte z ruského rezortu diplomacie ponuku na podanie ruskej vakcíny. Jeho americký kolega John Sullivan svoje odmietnutie Sputnika V vysvetlil, že nechce brať dávku vakcíny, ktorú by mohol dostať ruský občan.

Ruská vakcína Sputnik V bola schválená v 25 krajinách sveta, približuje Echo Moskvy. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ani americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) ju zatiaľ neodobrili. Denník The Washington Post informoval že mnohí americkí diplomati by aj chceli byť očkovaní Sputnikom V, ale lekári pracujúci na veľvyslanectve ich upozorňujú, že ich poistenie im nebude pokrývať náklady na liečbu prípadných nežiaducich účinkov po očkovaní. Samotné ministerstvo zahraničných vecí USA očkovanie ruskou vakcínou svojim zamestnancom neodporúča, ale uznáva ich právo prijímať vlastné rozhodnutia týkajúce sa svojho zdravia, keďže pandémia choroby COVID-19 si vyžiadala už viac ako 2,4 milióna obetí.

The Washington Post s odvolaním sa na vlastné zdroje a dokumenty napísal, že záujem amerických diplomatov o ruskú vakcínu je možné vysvetliť ťažkosťami pri získavaní vakcín od amerických farmaceutických spoločností Moderna a Pfizer. Americké ministerstvo zahraničných vecí požiadalo rezort zdravotníctva USA o 315.000 dávok koronavírusovej vakcíny, doposiaľ však dostalo iba 23 percent z tohto objemu. Dostupné dávky boli distribuované najmä diplomatom v Spojených štátoch, Ázii a Afrike.

Podľa Washington Postu najmenej 13 štátov ponúklo, že pre amerických diplomatov pracujúcich na svojom území poskytne vakcíny Moderna a Pfizer z vlastných zásob. Ministerstvo zahraničných vecí USA túto ponuku prijalo a zvažuje podobné návrhy z ďalších ôsmich krajín. Nemenovaný americký diplomat vyslaný na Blízkom východe na margo toho pre The Washington Post uviedol, že "je trápne, keď je najbohatšia krajina sveta odkázaná na dobročinnosť iných štátov", pričom o to viac, "ak si uvedomíte, že najlepšie vakcíny boli vyrobené v USA".

Námestníčka rezortu diplomacie Spojených štátov pre manažment misií Carol Perezová tento mesiac v obežníku pre zamestnancov uznala, že "okolo distribúcie vakcín proti covidu došlo na ministerstve k určitému zmätku", ale ubezpečila, že sa pracuje na rýchlom poskytovaní vakcín zamestnancom. Časť z amerických diplomatov a pracovníkov diplomatických misií USA v zahraničí sa sťažuje, že distribúcia očkovacích látok neúmerne zvýhodňuje pracovníkov USA vo Washingtone a v New Yorku na úkor diplomatov v Brazílii, Ománe, Rusku, Bahrajne a desiatkach ďalších rizikových krajín.

Vedúci predstavitelia ministerstva zahraničných vecí však oponujú, že v posledných týždňoch zaviedli prísnejšie previerky o osobách, ktoré dostávajú vakcínu, a popierajú, že by pri očkovaní neúmerne zvýhodňovali zamestnancov v centrále vo Washingtone.