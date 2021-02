Maďarská vláda: Verdikt súdu o odobratí licencie Klubrádia je oprávnený

Verdikt súdu v kauze Klubrádia podľa neho viacerí vnímajú ako zásah kabinetu. "Ak by si však pozorne preverili príslušné zákony a nariadenia, tak by zistili, že vláda nemá žiadne právomoci, ale ani snahu zasahovať do práce mediálneho orgánu či súdov," zdôraznil hovorca. Kauza vyvolala silný ohlas v zahraničí. Vlády, médiá i medzinárodné organizácie považujú za jednoznačné, že tento akt zapadá do "určitého" trendu, konštatoval v stredu spravodajský server 444.hu, ktorý citoval reakcie z USA, Francúzska či Bruselu, kde vyjadrili obavy zo situácie v oblasti slobody médií v Maďarsku.

Klubrádió v utorok oznámilo, že súd v Budapešti nevyhovel jeho žiadosti o predĺženie vysielacej licencie. Maďarská mediálna rada (NMHH) už v novembri 2020 rozhodla nepredĺžiť tejto stanici vysielaciu licenciu z dôvodu viacnásobného porušenia mediálneho zákona. Klubrádió sa vo vysielaní často kriticky vyjadruje na adresu maďarskej vlády, pripomína agentúra AFP. Platnosť vysielacej licencie sa stanici končí 14. februára. Klubrádió musí vysielanie na frekvencii FM 92,2 ukončiť v tento deň o 23.59 h. Od pondelka 15. februára bude podľa AFP vysielať on-line.