Tím WHO skúmajúci pôvod KORONAVÍRUSU navštívil wuchanský Inštitút virológie

WU-CHAN - Odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí skúmajú pôvod nového druhu koronavírusu, navštívili v stredu Inštitút virológie a laboratóriá v stredočínskom meste Wu-chan, kde sa pred vyše rokom objavili jedny z prvých ohnísk nákazy. Informovala o tom agentúra AFP.

Jeden z členov tohto expertného tímu Peter Daszak pred vstupom do zariadenia uviedol, že on a jeho kolegovia sa "tešia na veľmi produktívny deň a možnosť pýtať sa na všetky otázky, o ktoré je potrebné sa zaujímať". Práve inšpekcia wuchanského Inštitútu virológie, ktorý skúma najnebezpečnejšie choroby na svete, je podľa agentúry AFP jednou z najsledovanejších zastávok medzinárodnej skupiny expertov.

Bývalý americký prezident Donald Trump a niektorí členovia jeho administratívy totiž tvrdili, že koronavírus pochádza práve zo zmieneného zariadenia. Americké ministerstvo zahraničných niekoľko dní pred odchodom Trumpa z funkcie prezidenta uviedlo, že pracovníci tohto inštitútu predvlani ochoreli a mali príznaky pripomínajúce COVID-19, a to oveľa skôr, než sa na verejnosť dostali akékoľvek informácie o prvých prípadoch nákazy.

Čína zmienené obvinenia odmietala. V reakcii na ne zároveň uviedla, že Wu-chan bol síce miestom, kde zaznamenali prvé ohnisko nákazy, vírus však odtiaľ nemusí nevyhnutne aj pochádzať. Vyšetrovací tím WHO už absolvoval v utorok ráno vo Wu-chane prehliadku centra pre prevenciu chorôb zvierat provincie Chu-pej. Daszak pred vstupom doň novinárom povedal, že misia pokračuje "veľmi dobre". Šéf tímu WHO okrem toho prikývol na otázku, či majú experti vo Wu-chane dostatočný prístup na všetky miesta, ktoré potrebujú navštíviť.

Tím WHO v nedeľu navštívil trhovisko s morskými plodmi, kde hlásili jeden z prvých výskytov infekcií. V priebehu uplynulých dní bol taktiež v nemocniciach, ktoré ako prvé liečili pacientov s ochorením COVID-19. Čína do polovice januára odmietala vpustiť tím WHO na svoje územie, vďaka čomu sa misia veľmi oneskorila. V súvislosti s misiou sa preto objavili pochybnosti, čo môžu odborníci ešte zistiť po viac ako roku od vypuknutia pandémie, približuje AFP.