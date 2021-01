Kanada vyjadrila hlboké znepokojenie nad zatýkaním na protestoch v Rusku

"Vyzývame ruské úrady, aby rešpektovali ľudské práva a okamžite prepustili tých, ktorí boli zadržaní," uviedlo ministerstvo. Demonštrácie za prepustenie Navaľného z väzby sa v sobotu konali v desiatkach ruských miest a zúčastnili sa na nich desaťtisíce ľudí. Podľa správ aktivistov z organizácie OVD-Info bolo zadržaných viac ako 3200 účastníkov protestov. Najviac ich bolo zadržaných v Moskve (približne 1300), kde došlo k zrážkam medzi políciou a protestujúcimi, a v druhom najväčšom meste Petrohrad (takmer 500).

Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Znepokojenie nad zásahmi ruskej polície voči účastníkom demonštrácii medzičasom vyjadrili aj EÚ a USA. "Prebiehajúce udalosti v Rusku sledujem s obavami. Odsudzujem rozsiahle zatýkanie, neprimerané použitie sily, vypnutie internetového a telefonického spojenia," napísal šéf diplomacie EÚ Josep Borrell na Twitteri. Hovorca amerického rezortu diplomacie Ned Price uviedol, že "Spojené štáty ostro odsudzujú použitie tvrdých metód voči demonštrantom a novinárom, ku ktorým došlo počas tohto víkendu po celom Rusku".

Following unfolding events in #Russia with concern. I deplore widespread detentions, disproportionate use of force, cutting down internet and phone connections. We will discuss on Monday next steps with EU Foreign Ministers #FAC

V podobnom duchu sa na Twitteri vyjadril aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. "Právo na pokojné zhromažďovanie, sloboda prejavu a právo na vyjadrenie politického názoru by v demokratických krajinách mali byť rešpektované," napísal Korčok.

Today's strong Russian police response to rallies, demanding freedom for Alexey @navalny and investigation of his poisoning is disturbing. The right for free assembly, freedom of speech and expression of different political views should be respected in democratic countries.