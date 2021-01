KORONAVÍRUS Merkelová a premiéri sa dohodli: Nemecko predĺži lockdown do 14. februára

BERLÍN - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a premiéri 16 spolkových krajín sa v utorok dohodli na predĺžení čiastočného lockdownu v krajine najmenej do 14. februára a na zavedení povinného nosenia medicínskych ochranných masiek v obchodoch a verejnej doprave. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na účastníkov utorňajšieho rokovania.

Nemeckí zamestnávatelia budú musieť takisto umožniť ľudom pracovať z domu všade tam, kde to bude možné. Ministerstvo práce má v tejto veci vydať príslušné nariadenie. Merkelová a krajinskí premiéri sa na videokonferencii taktiež dohodli na prísnejších pravidlách nosenia rúšok v obchodoch a verejnej doprave. Povinné tak budú v obchodoch a prostriedkoch hromadnej dopravy medicínske ochranné masky - napríklad respirátory typu FFP2 alebo dostupnejšie chirurgické rúška.

Minister zdravotníctva Jens Spahn v pondelok oznámil, že ľudia starší ako 60 rokov a pacienti s niektorými chronickými ochoreniami si budú môcť prostredníctvom poukážok v najbližších dňoch vyzdvihnúť v lekárni 12 respirátorov typu FFP2. Vzhľadom na to, že rokovanie stále prebieha, konečné uznesenie týkajúce sa sprísnenia obmedzení nebolo zatiaľ prijaté.

Z návrhu uznesenia, ktorý mal k dispozícii denník Die Welt, by vláda takisto mala vytvoriť pracovnú skupinu, ktorej úlohou bude do polovice februára "vypracovať koncept bezpečnej a férovej stratégie otvárania krajiny". Opatrenia by sa však mali začať zmierňovať len vtedy, ak budú zdravotnícke úrady schopné dohľadávať kontakty nakazených.

Občania Nemecka majú zákaz stretávať sa s viac ako jednou osobou mimo vlastnej domácnosti. Ďalšie sprísnenie v tejto oblasti úrad kancelárky nepredpokladá. Zákaz vychádzania či obmedzenie pohybu do okruhu 15 kilometrov od bydliska by sa však mali rozšíriť i na ďalšie regióny. Očakáva sa taktiež, že zostanú zatvorené školy a škôlky, ako aj väčšina obchodov.