Zázrak pod zemou: VIDEO Zasypaní Čínski baníci žijú, dvanásť z nich komunikuje so svetom

"Neprestávajte po nás pátrať," napísali baníci na kúsok papiera po tom, ako im záchranári do bane spustili zásobu potravín. S baníkmi sa takisto podarilo nadviazať telefonické spojenie. Celkom 22 baníkov uviazlo v bani vo východočínskej provincii Šan-tung po tom, ako výbuch 10. januára poškodil východ z bane a komunikačný systém. Desať baníkov je od explózie nezvestných.

