KORONAVÍRUS Zavretie škôl je efektívny nástroj na zníženie mobility, ukazuje štúdia

ŽENEVA - Rozhodnutie o zatvorení škôl z jari minulého roku, ktoré prijali švajčiarske úrady, bolo jedným z najefektívnejších opatrení na zníženie mobility a tým aj prenosu infekčnej choroby COVID-19. Vyplýva to z vedeckej štúdie, ktorej závery boli zverejnené v nedeľu, informovala agentúra AFP.

Vedci zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu v Zürichu (ETH) zistili, že zatvorenie škôl vo Švajčiarsku v marci minulého roka viedlo k zníženiu mobility o 21,6 percenta, teda o viac ako pätinu. Štúdia, ktorá ešte neprešla recenzným konaním, konštatuje, že zatváranie škôl je na treťom mieste z hľadiska znižovania mobility. Na prvom mieste v zozname faktorov sa ocitol zákaz zhromažďovania viac ako piatich ľudí, ktorý viedol k zníženiu mobility o 24,9 percenta.

Na druhom mieste je zatvorenie reštaurácií, barov a obchodov s tovarmi inými než nutnej potreby, ktoré malo za následok zníženie mobility obyvateľstva o 22,3 percenta. Profesor ETH Stefan Feuerriegel, ktorý koordinoval túto štúdiu, uviedol, že nie je prekvapujúce, že zatváranie škôl malo taký veľký vplyv na mobilitu. "Ak budú školy zatvorené, môžeme očakávať veľkú zmenu v správaní" ľudí, vysvetlil pre AFP a poukázal na to, že "deti nielenže zostanú doma, ale niekedy si to vyžaduje aj to, aby aj ich rodičia zmenili svoju mobilitu".

Zatváranie škôl patrí medzi najkontroverznejšie opatrenia zavádzané po celom svete v snahe udržať pandémiu pod kontrolou. U detí - v porovnaní s dospelými - je oveľa menšia pravdepodobnosť, že choroba COVID-19 bude mať dramatický priebeh, stále je však nejasné, akú vírusovú nálož deti dokážu prenášať. Štúdia ETH sa tým nezaoberá, ale naznačuje, že zatváranie škôl môže výrazne znížiť prenos koronavírusovej infekcie tým, že vedie ľudí k obmedzeniu mobility i sociálnych kontaktov.

"Naša analýza potvrdzuje zatvorenie školy ako opatrenie na spomalenie šírenia (koronavírusu nového typu) prostredníctvom zníženej mobility," uzavrel Feuerriegel. Jeho tím v čase od 10. februára do 26. apríla analyzoval asi 1,5 miliardy dát od mobilných operátorov a na ich základe vyhodnotil mieru mobility v čase, keď vo Švajčiarsku platili rôzne opatrenia zamerané na spomalenia šírenia koronavírusovej infekcie.