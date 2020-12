KORONAVÍRUS Holandsko a Turecko sprísnili opatrenia: Na ich územie už len s PCR testom

V prípade Turecka platí podmienka od 28. decembra pre letecké spojenia a od 30. decembra 2020 pre pozemné a námorné cesty. „Cestujúcim, ktorí nebudú disponovať negatívnym COVID-19 testom, nebude umožnený vstup do lietadla,“ dodáva rezort diplomacie. Predpokladaná platnosť nariadenia je výhľadovo do 1. marca 2021.

Holandsko stanovilo negatívny PCR test ako podmienku vstupu od 29. decembra polnoci, povinnosť mať takýto test nie starší ako 72 hodín platí pre cestujúcich vrátane občanov z krajín Európskej únie pri využití leteckej prepravy, pri ceste vlakom, autobusom alebo loďou. „Výnimkou sú osoby mladšie ako 13 rokov. Negatívny výsledok testu musí byť v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine alebo holandčine," informuje MZVEZ SR. "Vzhľadom na aktuálnu veľmi nepriaznivú epidemiologickú situáciu v krajine holandská vláda dôrazne vyzýva na cestovanie do krajiny a v rámci krajiny iba v nevyhnutnom prípade, a to predbežne do polovice marca 2021,“ upozorňuje ministerstvo.

Turecko i Holandsko sprísnili v decembri opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu, a to vrátane obmedzenia pohybu.