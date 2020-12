Kruté vytriezvenie Švédska, po rekordnom šírení KORONAVÍRUSU po prvýkrát doporučuje rúška

Ilustračné foto

ŠTOKHOLM - Švédsko bude prvýkrát odporúčať nosenie rúšok, a to vo verejnej doprave. Okrem toho na mesiac zavrie verejné zariadenia, pokiaľ nie sú nevyhnutne dôležité, ako napríklad plavárne alebo knižnice. Oznámil to dnes švédsky premiér Stefan Löfven. Do švédskych štatistík dnes pribudlo 9654 nových prípadov koronavírusovej nákazy, čo je doteraz najviac. Prekonaný tak bol rekordný nárast zo štvrtka, kedy do štatistík pribudlo 8881 prípadov, vyplýva zo štatistík švédskeho zdravotného úradu.