KORONAVÍRUS Dvojica sa spoznala počas lockdownu: Nečakaná správa! Život sa jej obrátil naruby

LONDÝN - Ako sa hovorí, láska kvitne v každom veku, ale aj v každom čase. Svoje o tom vedia aj Briti Megan Smythová (31) a Clayton Whittaker (41) , ktorí sa do seba zaľúbili na jar tohto roka počas lockdownu. Netrvalo dlho, začali spolu žiť a teraz navyše oznámili svojim blízkym aj svetu nečakanú správu. Týmto sa veru nemôže pochváliť každý.

Dvojicu najprv spojila cez internetovú zoznamku láska k psom. V máji počas lockdownu sa dohodli, že pôjdu spolu na prechádzku so svojimi miláčikmi v Clayotonovom rodnom meste Moorhouse. Ich prvé rande však nevyzeralo tak, ako to zvyčajne býva, podľa nariadení totiž museli zachovávať sociálny odstup. Aj napriek tomu však preskočila iskra a mladý pár bol odvtedy v kontakte každý deň. V júni sa rozhodli, že sa Clayton nasťahuje k Megan do jej dvojizbového domu v Kirkby-in-Ashfield.

Zdroj: FB/Clayton Whittaker

Aby toho nebolo málo, ich vzťah nabral skutočne rýchly spád. V septembri totiž zistili, že sa stanú rodičmi a budúca mamička má na svet dokonca priviesť identické trojčatá. Šanca, že sa takéto niečo stane u prirodzeného počatia, je jedna ku 200 miliónom, informoval britský portál thesun.co.uk.

„Nemôžem tomu uveriť. Absolútne som nečakala, že sa tento rok takto vyvŕbi. Už som niekde čítala, že máte väčšiu šancu stať sa prezidentom USA," uviedla Megan, ktorá v roku 2013 ovdovela a v januári sa rozišla s predchádzajúcim priateľom. "Spočiatku to bol veľký šok. Je to vskutku zázrak," dodal bagrista Clayton.

Zdroj: FB/Megan Smyth

Aj keď sa všetko zomlelo veľmi rýchlo, pracovníčka Národnej zdravotnej služby Megan a jej partner majú vo svojich rodinách veľkú oporu. „Všetci sú z nás skutočne nadšení. Nemyslím si, že som niekedy stretla dvoch viac vzrušených ľudí, než sú moja mama a jeho mama," uviedla mladá žena. „Teraz sme skutočne šťastní a neuveriteľne nadšení," dodal Clayton. Dvojica je dôkazom toho, že aj keď sa krajiny stále trápia s pandémiou koronavírusu a obmedzenia platia takmer všade, je tu stále šanca nájsť svoje osobné šťastie.