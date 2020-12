Snehové šialenstvo v Alpách: FOTO bielej nádielky vás šokuje! Veď v tomto by sa stratil aj obor

ALPY - Meteorológovia už uplynulý víkend avizovali, že v alpskej oblasti nasneží. Pribudnúť malo niekoľko metrov snehu. No a výsledok? Obyvatelia miest, kde úradovala Perinbaba, majú čo robiť! Keď uvidíte fotografie a videá, pochopíte.

Slovenský hydrometeorologický ústav ešte 4. decembra uviedol, že v alpskej oblasti sa na zvlnenom studenom fronte prehĺbi tlaková níž a do vyšších polôh prinesie do pondelka niekoľko metrov snehu. Predpoveď sa napokon naplnila. Zábery z rakúskych, talianskych či francúzskych Álp sú dychberúce. V obrovských kopách snehu by sa rozhodne stratil aj obor!

9 dicembre 2020...08:00...-2°..buongiorno ..IL SILENZIO DELLA NEVE www.erker.it

Miestni obyvatelia ale nelenia, sneh musia zhadzovať dokonca aj zo striech. Nápor ťažkej bielej periny by totiž mohla spôsobiť katastrofu. Vo viacerých regiónoch Rakúska sa situácia skomplikovala natoľko, že museli pozastaviť aj hromadné testovanie na koronavírus. Viac sa dočítate tu.

#MétéoMonde 🇮🇹 Les Alpes Autrichiennes enfouies sous 3 mètres de neige en 5 jours Les toits des maisons...

Giornata spettacolare oggi a Solda, più di 2m di neve. Girate la foto, stazione della seggiovia sommersa dalla neve!

Rifugio Stoppani (2500m)...Qualcuno trova l'ingresso? #madonnadicampiglio #stoppani #mdc #grostè #nevicata [Foto di Rifugio Stoppani]