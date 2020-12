KORONAVÍRUS Situácia v Česku sa zhoršila: V stredu pribudlo najviac prípadov od 19. novembra

Podľa dát ministerstva zdravotníctva sa ale zhoršili všetky ukazovatele. Počet úmrtí s ochorením covid-19 stúpol o 90 na celkových 9226. Hospitalizovaných je teraz 4326 ľudí, z toho 545 je vo vážnom stave. Vyplýva to z údajov ministerstva zdravotníctva.

Laboratóriá v stredu uskutočnili 22.951 testov na koronavírus, pozitívny výsledok malo 27,89 percenta z nich. Je to najvyšší podiel od 7. novembra. Od marcového začiatku epidémie sa v Česku koronavírusom nakazilo 563.333 ľudí, vyliečilo sa takmer 494.000 z nich. Aktuálne je v krajine približne 60.000 infikovaných, väčšina má mierny priebeh choroby.

Pri zhoršení situácie vláda zváži sprísnenie opatrení

V prípade ďalšieho negatívneho vývoja epidémie covidu-19 česká vláda v pondelok zváži sprísnenie opatrení podľa štvrtého stupňa rizika. Obchody ale ďalej zostanú otvorené všetky, aby neboli diskriminovaní menší prevádzkovatelia oproti veľkým reťazcom. Je veľmi pravdepodobné, že k sprísneniu by mohlo dôjsť ešte do Vianoc, povedal po dnešnom rannom rokovaní vlády minister zdravotníctva Jan Blatný (za ANO).

"Je možné, že by sa v pondelok rokovalo o zmene do stupňa štyri. Dopredu hovorím, že by to bolo s dostatočným odstupom, aby sa na to všetci mohli pripraviť," dodal. Podľa Blatného nejde o zmeny v systéme PES, ktoré od jeho zavedenia v polovici novembra odmietal. Vyhodnotenie jeho fungovania a prípadná úprava opatrení, ktoré plánoval ku koncu roka, bude podľa ministra vykonané skôr.

Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) podľa ministra dostal za úlohu vyhodnotiť do pondelkového rokovania vlády dáta, kde teraz s najväčšou pravdepodobnosťou dochádza k novým infekciám. Posúdia sa tiež informácie o mobilite obyvateľov. "Vo chvíli, keď to bude možné, a zatiaľ sa zdá, že by to tak bolo, urobíme všetko preto, aby sme zrovnoprávnili malé a veľké obchody," dodal.

Rizikové skóre sa zhoršilo cez víkend, kedy stúplo na 64 bodov zo sto, v stredu začal po 14 dňoch opäť rásť počet nových prípadov. "Zatiaľ je vzostup relatívne pomalý, ale je viditeľný. Reprodukčné číslo sa pohybuje okolo 1,1," uviedol minister. Reprodukčné číslo, teda priemerný počet ďalších nakazených od jedného pozitívne testovaného, ​​je jedným zo štyroch parametrov, podľa ktorých sa rizikové skóre v systéme PES vypočítava. Ďalším je nákaza na 100.000 obyvateľov za posledných 14 dní a medzi seniormi a podiel pozitívnych testov. Posudzovať sa podľa ministra bude nielen protiepidemické skóre PES, ale tiež napríklad vývoj v nemocniciach.

Viac infikovaných by mohlo potrebovať nemocničnú starostlivosť podľa stredajšieho vyjadrenia riaditeľa ÚZIS Ladislava Duška zhruba o týždeň, kedy sa na ich počtoch prejaví vyšší počet nových prípadov. Otvorenie obchodov, reštaurácií a služieb, ku ktorému došlo minulý štvrtok, sa ešte podľa neho nestihlo prejaviť. Minister v stredu v Snemovni povedal, že je potrebné mať ešte dáta za ďalšie dva až tri dni, než sa rozhodne o prípadnom sprísnení.