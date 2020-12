KORONAVÍRUS Kalifornia od pondelka zaviedla na väčšej časti územia prísny lockdown

Nové opatrenia sa dotkli viac ako 85 percent 40-miliónového obyvateľstva tohto štátu. Platiť budú najmenej tri týždne vrátane obdobia vianočných sviatkov. Zatvorených bude veľa prevádzok a pre obyvateľov bude platiť zákaz stretávania sa s ľuďmi mimo svojej domácnosti. V nedeľu zaznamenali americké nemocnice rekordný počet hospitalizovaných s ochorením COVID-19. Nárast počtu nakazených, ktorý v USA zaznamenali v uplynulých týždňoch, môže mať čiastočne za následok Deň vďakyvzdania, ktorý v krajine slávili minulý mesiac. Počas tohto sviatku sa na území USA presúvali milióny Američanov, dodáva BBC.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom nariadil, že ak podiel neobsadených lôžok jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) v niektorom z piatich určených regiónov klesne pod 15 percent z celkovej kapacity, bude na danom území do 24 hodín nariadený lockdown. Nové opatrenia sa dotkli najmä južnej časti Kalifornie, do ktorej spadajú veľkomestá ako Los Angeles a San Diego, a centrálneho údolia. Kapacita jednotiek JIS v Južnej Kalifornii podľa BBC klesla v sobotu na hranicu 12,5 percenta a v centrálnom regióne San Joaquin Valley na 8,6 percenta. Ostatné regióny by sa k opatreniam mali pridať v najbližších dňoch. Lockdown nariadila aj metropolitná oblasť San Francisco Bay Area, kde zaviedli samostatnú sériu protipandemických opatrení.

Kalifornia je momentálne štátom s najvyšším počtom prípadov ochorenia COVID-19 na území USA. V nedeľu tam zaznamenali 30.000 nových prípadov nákazy. V Kalifornii od začiatku pandémie celkovo zaznamenali viac ako 1,3 milióna prípadov ochorenia COVID-19, na následky ktorého v tomto štáte zomrelo približne 21.000 ľudí. Kalifornský guvernér zaviedol minulý štvrtok v súvislosti s protipandemickými opatreniami nový regionálny rámec, na základe ktorého Kaliforniu rozdelil do piatich regiónov: Severnú a Južnú Kaliforniu, Bay Area, Greater Sacramento a San Joaquin Valley.