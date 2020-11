Čína sa snaží striasť zodpovednosti: Tvrdí, že koronavírus môže pochádzať aj z Čiech

Testovanie obyvateľov Wu-chanu. Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP

PEKING - Čína sa stále bráni tvrdeniu, že by nový koronavírus pochádzal od nej. Vo svojej analýze sa to snažia vyvrátiť aj čínski vedci. Odmietajú a považujú za veľmi nepravdepodobné, že by pôvodná mutácia vírusu mala korene vo Wu-chane. Zároveň vymenovali krajiny, z ktorých mohol patogén teoreticky pochádzať: z Čiech, Indie, Ruska, Grécka, Talianska, Srbska, Bangladéša alebo dokonca z USA. Ako najpravdepodobnejšiu označili Indiu.