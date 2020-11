Nemecká fregata zastavila v Stredozemnom mori podozrivú tureckú loď

BERLÍN - Nemecká fregata Hamburg zabránila v nedeľu v Stredozemnom mori tureckej nákladnej lodi pokračovať v plavbe do Líbye. Dôvodom bolo podozrenie, že vezie nelegálnu dodávku zbraní pre jednu zo strán tamojšej občianskej vojny, informoval v noci na pondelok spravodajský týždenník Der Spiegel na svojej webovej stránke.

Posádka fregaty zastavila tureckú kontajnerovú loď Rosaline A asi 200 kilometrov severne od líbyjského mesta Benghází. Na palubu následne vstúpili nemeckí vojaci a začali kontrolovať náklad. V priebehu pondelka má nemecká armáda oznámiť, či turecká loď prevážala zbrane. Z Turecka do Líbye vyrazila Rosaline A počas víkendu a náklad mala vyložiť v polovici týždňa v Misuráte.

Nemecké námorníctvo dostalo informáciu o tureckom plavidle od ústredia misie EÚ Irini, ktorej v súčasnosti velí grécky dôstojník. Cieľom tejto operácie je obmedziť pašovanie zbraní do Líbye a pomôcť tak ukončiť krvavú občiansku vojnu. Turecko už dlhší čas neskrýva priamu podporu medzinárodne uznávanej vlády v Tripolise a do Líbye posiela loďami a lietadlami zbrane a žoldnierov, pripomína Der Spiegel. Už v lete zastavilo plavidlo nemeckého námorníctva nákladnú loď smerujúcu do Líbye. Podozrenie z pašovania zbraní sa vtedy rýchlo potvrdilo, pretože nákladná loď prevážala špeciálny druh leteckého paliva, ktorý používajú iba bojové lietadlá.