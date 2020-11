Tajná operácia v Iráne: Vysokopostavného člena al-Káidy zabili ešte v auguste, krajina to odmieta

WASHINGTON - Druhý najvyššie postavený veliteľ teroristickej siete al-Káida, obžalovaný v USA z bombových útokov na veľvyslanectvá USA v Keni a Tanzánii v roku 1998, bol v auguste počas tajnej operácie zabitý v Iráne, informoval v piatok denník New York Times (NYT).

Abdulláh Ahmed Abdulláh, ktorý bol na zozname najhľadanejších teroristov amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), bol v Teheráne zastrelený dvoma agentmi izraelskej tajnej služby na príkaz USA, potvrdili predstavitelia spravodajskej služby pre NYT. USA, Irán, Izrael ani al-Káida verejne nepriznali, že 7. augusta, na výročie bombových útokov v Afrike, skutočne došlo k útoku.

Vysokopostaveného predstaviteľa al-Káidy, ktorý vystupoval pod pseudonymom Abú Muhammad Masrí, zabili spolu s jeho dcérou Miriam, vdovou po synovi Usámu bin Ládina, Hamzovi bin Ládinovi, uviedol denník. Federálne úrady USA ponúkali predtým odmenu 10 miliónov dolárov (8,5 milióna eur) za akékoľvek informácie vedúce k jeho dolapeniu.

Podľa prísne utajeného dokumentu amerického Národného protiteroristického centra z roku 2008 bol Abdulláh "najskúsenejším a najschopnejším plánovačom operácií, ktorý ešte nebol uväznený Spojenými štátmi alebo ich spojencami". Počas bombových útokov na veľvyslanectvá USA v Keni a v Tanzánii v roku 1998 prišlo o život 224 ľudí a ďalších viac ako 5000 utrpelo zranenia.

Irán udalosti popiera

Irán odmietol v sobotu správu denníka New York Times (NYT), že v auguste došlo v Iráne k zabitiu druhého najvyššie postaveného veliteľa teroristickej siete al-Káida. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP.

Iránske ministerstvo zahraničných vecí však odmietlo akúkoľvek prítomnosť "teroristov" z al-Káidy na území Iránu. "Washington a Tel Aviv sa z času na čas snažia dať Irán do spojitosti s takýmito skupinami, a to klamstvami a únikom nepravdivých informácií do médií, aby sa tak zbavili zodpovednosti za zločinecké aktivity tejto skupiny (al-Káidy) a iných teroristických skupín v regióne," uviedlo vo vyhlásení iránske ministerstvo.