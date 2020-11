KORONAVÍRUS V štáte New York musia bary a fitnescentrá zatvoriť o 22:00

Ilustračné foto Ilustračné foto

Zdroj: gettyimage.com

NEW YORK - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo v stredu oznámil, že všetky reštaurácie, bary a fitnescentrá na území štátu budú musieť zatvoriť o 22.00 h. Je to najnovší pokus tamojších úradov o zastavenie šírenia koronavírusu, uviedla tlačová agentúra AP.