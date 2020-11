Nina (†24) a Jan (†34) záhadne zmizli, trpké zistenia! Ju našli mŕtvu, on skočil pod metro

BRATISLAVA - Hororový prípad zo susedného Česka! Ninu a Jana zachytili kamery ešte v piatok 6. novembra. Potom sa po dvojici zľahla zem. Ich najbližší verili, že sa nájdu a všetko bude mať šťastný koniec. No najhoršie obavy sa napokon potvrdili. Realita bola dokonca ešte mrazivejšia, než ktokoľvek čakal. Mladú ženu našli mŕtvu, hľadaný muž spáchal samovraždu.

Zúfalá rodina začala po ich milovanej Nine pátrať už v piatok. Naposledy bola videná pred bytom v Prahe, kde bývala s jej sestrou.

Indície smerovali k tomu, že ako posledný jej robil spoločnosť o desať rokov starší kamarát Jan. Inokedy spoľahlivá žena neskôr v ten deň o sebe nedala vedieť, nedorazila ani na sľúbené stretnutia. Rodina Jana tiež nemala o ňom žiadne správy. To neveštilo nič dobré. O prípade informoval český Blesk.

Stále pohřešujeme naší kamarádku a členku Ninu Pokud byste měli kdokoliv jakékoliv informace, prosím, kontaktujte... Uverejnil používateľ YMCA DAP Nedeľa 8. novembra 2020

Prešiel víkend, no Ninu nenašli. Polícia bola úspešná až v pondelok. Žiaľ, našli už len bezvládne ženské telo. O deň neskôr oficiálne potvrdili, že ide o hľadanú Ninu. Známe je aj to, že zomrela násilnou smrťou.

Čo sa stalo s Janom? Ani on už nie je nažive. Potvrdila sa informácia, že ešte v piatok spáchal samovraždu. Skočil pod metro.

"V súčasnosti kriminalisti nevylučujú úzku súvislosť medzi oboma prípadmi. Polícia vo veci zahájila úkony trestného konania pre podozrenie z násilného trestného činu a na prípade veľmi intenzívne pracujú," reagovala polícia s tým, že ďalšie informácie s ohľadom na smútiacu rodinu poskytovať nebudú.

Zdrvená sestra Anička, ktorá s Ninou bývala, momentálne so svetom nekomunikuje. Prostredníctvom jej facebookového profilu však poslala odkaz. "Anička má vypnutý telefón, ak by ste ju chceli kontaktovať, napíšte mne. Správu jej predám. Veľmi ďakujeme za všetku podporu. Ste skvelí a veľmi si to vážime," uviedol v jej mene Vašek.