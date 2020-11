Odporcovia trojstrannej dohody žiadajú Pašinjanovu demisiu: Macron vyzýva na ukončenie konfliktu

Demonštranti pred parlamentom skandovali, že Pašinjan musí odstúpiť a "dohoda musí byť zrušená", informovala agentúra TASS. Vyhlásenie o zastavení bojov v Náhornom Karabachu bolo podpísané nečakane v noci na utorok prezidentmi Ruska a Azerbajdžanu - Vladimirom Putinom a Ilhamom Alijevom, a arménskym premiérom Pašinjanom.

V súlade s dohodou sa 10. novembra od 00.01 h miestneho času mali úplne zastaviť všetky bojové akcie v Náhornom Karabachu, pričom bojujúce strany mali zostať na svojich pozíciách. Kontaktnú líniu teraz budú kontrolovať ruské jednotky. Okrem toho si Baku a Jerevan musia vymeniť zajatcov a telá padlých. Kým časť Arménov a opozície nesúhlasia s podpísaním tohto vyhlásenia, arménske ministerstvo obrany a generálny štáb arménskej armády v utorok oznámili, že ozbrojené sily budú plniť body dohody. Obe tieto inštitúcie súčasne vyzvali obyvateľov Arménska, aby sa zdržali konania, ktoré by destabilizovalo situáciu v krajine.

Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Arménsky prezident Armen Sarkisjan v utorok oznámil začatie politických konzultácií na prerokovanie situácie po podpísaní vyhlásenia o urovnaní náhornokarabašského konfliktu. Arménsko a Azerbajdžan, dve bývalé sovietske republiky, vedú už desaťročia konflikt o Náhorný Karabach, etnicky arménsku oblasť, ktorá sa odtrhla od Azerbajdžanu v 90. rokoch vo vojne s 30.000 obeťami na životoch.

Ťažké boje v oblasti opäť prepukli 27. septembra tohto roku a pokračovali aj napriek trom vyhláseným prímeriam. O život pripravili podľa oficiálnych údajov viac ako 1000 ľudí vrátane civilistov, aj keď skutočný počet obetí je podľa predpokladov zrejme oveľa vyšší.

Macron vyzýva na trvalé politické riešenie konfliktu v Náhornom Karabachu

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v utorok na trvalé politické riešenie konfliktu v Náhornom Karabachu. Došlo k tomu po tom, čo sa Arménsko a Azerbajdžan dohodli v noci na utorok na ukončení týždne trvajúcich bojov o tento sporný región.

Zdroj: SITA/AP Photo/Francois Mori

Macron podľa agentúry AFP tiež vyzval, aby Turecko, ktoré podporuje Azerbajdžan, "ukončilo provokácie" v konflikte o túto enklávu, ktorá sa začiatkom 90. rokov vymanila spod kontroly Azerbajdžanu.

Francúzsky líder, ktorý sa s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom sporí v mnohých otázkach vrátane Náhorného Karabachu, dodal, že dlhodobá dohoda by mala "zachovať aj záujmy Arménska". Podľa Macrona je potrebné "bezodkladne" vyvinúť úsilie a pokúsiť sa o trvalé politické riešenie konfliktu, ktoré by umožnilo arménskemu obyvateľstvu v Náhornom Karabachu zotrvať v dobrých životných podmienkach a zároveň umožnilo tiež do oblasti návrat desaťtisícov ľudí, ktorí v dôsledku bojov opustili svoje domovy.

V Arménsku pristáli tri ruské lietadlá s vojakmi a technikou

Tri lietadlá Il-76 s príslušníkmi ruskej "15. mierovej brigády" pristáli v utorok na leteckej základni Erebuni v Arménsku. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany. "Vojenské dopravné lietadlá dopravili viac ako 80 vojakov, obrnené transportéry, obrnené vozidlá a komunikačné prostriedky," uviedlo ministerstvo.