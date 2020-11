KORONAVÍRUS Do pondelka večera pribudlo v Česku viac ako 2-tisíc infikovaných

Česko v súčasnosti eviduje 169.024 aktívnych prípadov nákazy koronavírusom. Hospitalizovaných bolo do nedeľňajšej 18.00 h spolu 7779 pacientov, stav 1196 z nich bol vážny. Od vypuknutia epidémie sa na území ČR koronavírusom nového typu nakazilo celkovo 417.181 ľudí. Uzdravilo sa už 243.129 osôb. Celkový počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 sa od vypuknutia pandémie zvýšil o 65 na 5028.

Český minister zdravotníctva Jan Blatný po pondelkovom rokovaní vlády uviedol, že štatistiky dokazujú, že sa vďaka prijatým opatreniam darí koronavírusovú epidémiu brzdiť. Podľa neho teda nie je dôvod sprísňovať zavedené opatrenia, ale skôr ich pomaly a riadene uvoľňovať. "Brzdenie epidémie pokračuje a dá sa usudzovať, že je aj rýchlejšie. Nemôžeme z toho ale zatiaľ robiť veľmi rýchle závery," povedal Blatný, ktorého citoval spravodajský server Novinky.cz.

Najmenej do 20. novembra platí v ČR núdzový stav. Odbory v nedeľu navrhli vláde, aby na 16. novembra, prípadne aj na 13. novembra, stanovila deň pracovného voľna, ktoré by spolu s víkendom a štátnym sviatkom 17. novembra pomohli zamedziť šíreniu koronavírusu a zlepšiť kritickú situáciu v nemocniciach. Vicepremiér Jan Hamáček to označil za rozumný nápad. Ako píšu Novinky.cz, aj napriek podpore Hamáčka to ale vláda zamietla. Podľa Blatného totiž neexistuje v súčasnosti žiadna legálna forma, na základe ktorej by mohol štát voľno nariadiť.