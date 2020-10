Prevratná vedecká novinka: Toto antidepresívum pomáha proti ochoreniu Covid-19

Známe antidepresívum by zjavne mohlo pomôcť v boji proti koronavírusu. Vedci z Münsteru to teraz zistili v štúdii. Liek zjavne bráni šíreniu Sars-CoV-2 v tele. Vedci z Wilhelmsovej univerzity teraz zverejnili výsledky svojho výskumu v odbornom časopise Emerging Microbes & Infections“

Antidepresívum Prozac inhibuje absorpciu Sars-CoV-2 v tele

Tím vedcov okolo Ursuly Rescherovej skúmal, ako je možné fluoxetín, známejší ako Prozac, použiť na liečbu antidepresíva Covid-19. Liek sa od roku 1988 používa na zvýšenie hladín serotonínu. Počas vyšetrovania vedci z Münsteru zistili, že liek tiež brzdí absorpciu a šírenie koronavírusov. Bunky a tkanivá nie sú pri tomto procese poškodené.

Lieky proti Covid-19 boli objavené počas štúdie

Ale to nie je všetko: Fluoxetín (Prozac) nemusí byť jediným liekom, ktorý by mohol pomôcť v boji proti koronavírusu. Ďalšie testy preukázali, že účinné látky, ako je amiodarón a imipramín, tiež inhibujú absorpciu a šírenie Sars-CoV-2 v bunke. „Výskum licencovaných liekov, ktoré sa už používajú, by mohol viesť k tomu, že veľa účinných látok by sa mohlo použiť aj proti vírusom,“ cituje ntv skúsenú vedkyňu Ursulu Rescherovú.