Navaľnyj o Putinových vyjadreniach: Ako každý zločinec, aj on zahladzuje stopy

Navaľnyj takto v piatok reagoval na Putinovo vyhlásenie zo štvrtka - ruský prezident vtedy tvrdil, že on osobne dal súhlas na prevoz Navaľného do Nemecka, kde bol hospitalizovaný po otrave nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok, ako na základe analýz vzoriek nezávisle od seba deklarovali laboratóriá v Nemecku, Francúzsku a Švédsku. Toto Putinovo tvrdenie označil ruský opozičný politik za "100-percentnú lož". Vysvetlil, že sa naňho nevzťahujú nijaké obmedzenia na vycestovanie z Ruska, a preto nebol potrebný ani žiaden Putinov súhlas. Pripomenul, že na Európskom súdnom dvore vyhral kauzu, v ktorej sa Rusko snažilo obmedziť mu možnosti pohybu.

Nové Putinove vyjadrenia Navaľného - podľa jeho vyhlásenia na sociálnej sieti Instagram - len utvrdzujú v tom, že "to bol Putin, kto nariadil tento atentát". "Zakázal previezť ma (do Nemecka), aby skryl stopy chemických zbraní. Od neho, a nie od lekárov, prišlo, že nie som schopný prevozu" na liečenie do zahraničia, konštatoval Navaľnyj. Kritizoval súčasne, že od pokusu o jeho otravu prešli dva mesiace a v Rusku stále nebolo začaté trestné stíhanie. V tejto súvislosti vyslovil podozrenie, že "ide tiež o Putinov osobný rozkaz". "Ako každý zločinec, jednoducho zahladzuje svoje stopy," napísal Navaľnyj.

Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde Navaľného hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni - 22. augusta - povolili lekári Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra.