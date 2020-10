Škandál v Česku: Minister zdravotníctva prichytený v noci v reštaurácii a bez rúška, Babiš ho vyzval na rezignáciu

Český minister zdravotníctva Roman Prymula (za ANO) bol v stredu neskoro večer napriek zákazu v reštaurácii na pražskom Vyšehrade. Uviedol to denník Blesk, ktorý zverejnil fotografie. V reštaurácii boli podľa serveru v rovnakom čase aj ďalší ľudia, vrátane predsedu poslancov ANO Jaroslava Faltýnka. Blesk upozornil tiež na to, že Prymula nemal pri odchode z podniku nasadenú rúšku.

Reštaurácie v Česku musia byť už od minulého týždňa zatvorené kvôli súčasnej epidemickej situácii. Ľudia by tiež mali nosiť rúška aj vonku na území obcí, ak je človek bližšie než dva metre k inému. Povinné sú rúška aj v aute, pokiaľ v ňom človek nejde sám alebo s členmi domácnosti. Prymula opakovane na občanov apeloval, aby nariadenie dodržiavali, inak sa epidémiu koronavírusu nepodarí zvládnuť.

Podľa Blesku dorazil Prymula do reštaurácie Rio's v stredu pred 22:00. Z podniku potom vychádzali ďalší ľudia, minister odišiel okolo 23:30. Denník uviedol, že Prymula si rúšku nenasadil nielen pri nastupovaní do auta, keď mu vodič držal dvere, ale ani potom vo vozidle.

Faltýnek z podniku vyšiel ešte asi o hodinu neskôr, uviedol Blesk. Odišiel autom, ale za nejaký čas sa znova vrátil a bol pred reštauráciou s jej majiteľom Raimundom Špundom. Obaja muži sa bavili, ani jeden z nich nemal nasadenú rúšku. Reštaurácia Rio's na svojom webe uvádza, že je kvôli nariadeniu vlády momentálne zatvorená.

Reštaurácia Rio´s patrí k najlukratívnejším v Prahe. Preslávená je steakmi, čerstvými rybami a kvalitným vínom. Za jedlo si však musíte siahnuť hlboko do vrecka, píše Blesk.cz. Predjedlo tú vyjde na tri stovky (11 eur )a hlavné jedlo s prílohou na 600 až 700 korún (22 - 26 eur).

Výzvy na odstúpenie

Prymulu už na sociálnych sieťach vyzvalo niekoľko opozičných politikov k rezignácii. "Všetci sú si rovní, niekto rovnejší. Títo papaláši nemôžu viesť dobre náš štát v kríze. Nemajú na to nielen manažérsky, ale hlavne morálne. Dôvera je základ. Bez nej sa vládnuť nedá. Rezignujte," uviedol na twitteri predseda hnutia STAN Vít Rakušan . Podobne sa vyjadril aj podpredseda Starostov Petr Gazdík.

Predseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek uviedol, že by sa Prymula mal ospravedlniť a okamžite odstúpiť. "Okamžite, prosím! To je jediný spôsob, ako ešte môžete presvedčiť verejnosť, že svoje opatrenia myslíte vážne a že ich ľudia majú dodržiavať," napísal. Senátor Pavel Fischer (nezávislý) upozornil, že vláda by mala pôsobiť vierohodne a vzbudzovať dôveru. "Nočný žúr pánov Prymulu a Faltýnka v zakázanom mieste pôsobí ako veľká provokácia. Obaja by mali v záujme štátu odstúpiť zo všetkých svojich funkcií," uviedol.

Vzdeaním epidemiológ Prymula sa stal ministrom zdravotníctva 21. septembra. Nahradil Adama Vojtecha (za ANO), ktorý rezignoval. Po vypuknutí epidémie nového typu koronavírusu bol Prymula dva týždne šéfom Ústredného krízového štábu, potom vedenie prevzal vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Prymula bol členom Rady vlády pre zdravotné riziká.

Ešte nedávno Prymula naliehal na občanov, aby dodržiavali nariadenia slovami: "Bez každého z vás, bez vášho porozumenia pravidlám, bez vašej dôvery v to, že majú svoj zmysel, a bez ich dodržiavania vírus neporazíme!"

Hamáček: Prymula nemôže ďalej byť ministrom

Minister zdravotníctva Roman Prymula (za ANO) podľa vicepremiéra Jána Hamáčka (ČSSD) stratil kvôli nedodržanie vládnych nariadení všetku dôveryhodnosť. Nemôže preto pokračovať ako minister, uviedol vo vyhlásení zaslanom ČTK. Podľa fotografií Blesku bol minister v stredu neskoro večer napriek platnému zákazu v reštaurácii. Podľa Hamáčka je to pohŕdanie voči tisícom ľudí v prvej línii, ktorí pracujú v boji proti pandémii a zachraňujú životy.



"Pravidlá platia bez pardonu pre všetkých. Pán minister Prymula a pán (šéf snemovne klubu) Jaroslav Faltýnek musí vysvetliť, čo robili uprostred núdzového stavu v reštaurácii, ktorá má byť zatvorená. Navyše ignorovať nosenie rúška je absolútny výsmech občanom našej republiky, je to jednoznačne neospravedlniteľné zlyhanie. Je nemožné, aby vládu a vládnu koalíciu reprezentovali ľudia, ktorí nerešpektujú vládne nariadenie," uviedol Hamáček.

Faltýnek sa ospravedlnil

Predseda poslancov ANO Jaroslav Faltýnek sa dnes v Snemovni ospravedlnil za to, že sa stretol s ministrom zdravotníctva Romanom Prymulom (za ANO) v uzavretej reštaurácii. Faltýnek uviedol, že schôdzka sa uskutočnila v stredu a že ide o jeho chybu. S majiteľom reštaurácie sa, ako povedal, pozná. S Prymulom preberal misiu vojenských zdravotníkov zo Spojených štátov.

"Ospravedlňujem sa za to, že som narušil dôveru, že som poprosil pána ministra, aby sme sa stretli v uzavretej krčme," uviedol Faltýnek. Majiteľ reštaurácie ich nechal v salóniku "prebrať veci u kafe".