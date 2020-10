Hrozivé zábery havárie vrtuľníka: VIDEO zachytáva posledné sekundy letu

Samuel Tunai ako zázrakom prežil haváriu vrtuľníka.

Zdroj: Profimedia

NAIROBI - To, že sa odtiaľto všetci dostali odtiaľto živí, hraničí so zázrakom. Minulý víkend sa krátko po štarte zrútil vrtuľník. Na palube bol kenský politik Samuel Tunai. On a všetci ostatní členovia posádky nehodu prežili. Dramatické posledné sekundy letu sú zaznamenané na videu.