Maďarský prezident Áder podpísal zákon o zdravotnej službe obsahujúci aj úpravu miezd

Hlava štátu pripomenula, že zákon vznikol na základe profesijného a politického konsenzu a že návrh podporili v hlasovaní aj všetci opoziční poslanci. Áder vo vyhlásení podčiarkol, že voči tomuto zákonu nemožno vzniesť žiadne ústavné námietky, pričom ešte otvorené otázky bude možné doriešiť vykonávacími predpismi ešte pred tým, než zákon vstúpi do platnosti.

Predseda Maďarskej lekárskej komory (MOK) Gyula Kincses v utorok odovzdal v Budapešti ministrovi vnútra Sándorovi Pintérovi písomné stanovisko komory, ktorá vytýka vláde premiéra Viktora Orbána, že presadila v parlamente novelu zákona o právnom vzťahu v zdravotnej službe nad rámec toho, čo komora s premiérom dohodla.

Podľa komory lekárov zákon o štatúte v zdravotnej službe vo forme, v akej bol prijatý 6. októbra, spôsobuje množstvo neprijateľnej ujmy v lekárskej spoločnosti, pritom spôsobí aj problémy vo fungovaní starostlivosti o pacientov, ako i v boji proti pandémii koronavírusu.

Toto "násilné presadenie novely bez prípravy a bez konzultácie" podľa MOK výrazne komplikuje dôležitý krok smerujúci k želanej úprave miezd vo verejnej zdravotnej službe a k zákazu úplatkov v zdravotníctve.

Na základe schváleného zákona sa majú postupne upraviť mzdy lekárov, a to v troch etapách v rokoch 2021 - 2023. Zákon, ktorý vstúpi do platnosti 18. novembra, určuje aj sankcie za úplatky v zdravotníctve, pričom "neoprávnené poskytnutie výhod, prípadne prísľub takýchto výhod" bude kvalifikovaný ako prečin s možným trestom odňatia slobody do jedného roka. Lekári môžu prijať iba vecný dar v hodnote piatich percent minimálnej mzdy.