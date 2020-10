Prekvapivý výsledok volebného prieskumu: Trump na kolenách, Biden vedie o 17 percent!

WASHINGTON - O rekordných 17 percentuálnych bodov vedie demokratický kandidát na prezidenta Spojených štátov Joe Biden pred súčasným prezidentom Donaldom Trumpom v najnovšom prieskume verejnej mienky, ktorý uskutočnili agentúra Opinium Research a denník The Guardian.

V stredu zverejnený prieskum ukázal, že približne 57 respondentov z radov oprávnených amerických voličov má v úmysle voliť Bidena, zatiaľ čo za Trumpa by zahlasovalo len 40 percent. Biden má vyššiu podporu voličov v oblasti zdravotníctva, rasových vzťahov, zamestnanosti a dokonca (v pomere 45 ku 43 percentám) i vo sfére ekonomiky, ktorá sa považuje za Trumpovu najsilnejšiu doménu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Carolyn Kaster

Takmer dvaja z troch (62 percent) z bývalých Trumpových voličov, ktorí zaňho hlasovali v roku 2016, no 3. novembra opäť voliť neplánujú, v prieskume uviedli, že dôvodom ich rozhodnutia je nespokojnosť s tým, ako prezident zvláda súčasnú pandémiu. Skoro polovica (47 percent) ex-Trumpových voličov svoj názor zmenilo pre jeho osobnosť a správanie.

Biden získal - v porovnaní so septembrovým prieskumom medzi nerozhodnutými voličmi - päť percentuálnych bodov navyše. Zo septembrových 75 percent sa v októbri na 82 zvýšila i možná účasť Bidenových podporovateľov na voľbách. Tri týždne pred konaním volieb, keď už odvolili milióny Američanov, sa niektorí republikáni obávajú, že by v novembrovom súboji o prezidentské kreslo, Snemovňu reprezentantov a tretinu Senátu mohli utrpieť porážku, konštatuje The Guardian.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Výsledky prieskumu, ktorý dopadol výrazne v prospech Bidena, podľa The Guardianu naznačujú, že sa tak stalo aj v dôsledku udalostí z predošlého mesiaca - úmrtia sudkyne Najvyššieho súdu Ruth Baderovej Ginsburgovej, Trumpovho správania počas prvej prezidentskej debaty či vypuknutia nákazy koronavírusu na podujatí Bieleho domu, kde sa infikoval aj samotný prezident.

The Guardian poznamenal, že hoci je základňa Trumpových podporovateľov lojálna, existujú náznaky, že niektorí Američania mu prestávajú dôverovať. Tento trend je badať aj v rozhodujúcich štátoch, akými sú napríklad Michigan, Pennsylvánia či Wisconsin. Na prieskume, ktorý prebehol online v termíne 8.-12. októbra, sa zúčastnilo 2003 dospelých Američanov. Táto vzorka pritom zodpovedala demografii dospelej populácie USA a zohľadňovala i dosiahnutý stupeň vzdelania.

Pre Trumpa nie sú starší voliči dôležití

Demokratický prezidentský kandidát Joe Biden obvinil svojho republikánskeho súpera Donalda Trumpa z toho, že ignoruje starších amerických voličov. Informoval o tom v stredu denník The Guardian. Podľa Bidena Trump ako prezident USA podcenil hrozbu, ktorú pandémia predstavuje práve pre staršie generácie. Súčasný šéf Bieleho domu podľa považuje seniorov za nedôležitých a nahraditeľných. Demokratický kandidát to povedal počas utorňajšieho predvolebného zhromaždenia v štáte Florida.

Biden na malom mítingu v okrese Broward na južnej Floride, na ktorom sa za prísnych opatrení zúčastnilo iba zhruba 50 ľudí, kritizoval Trumpa za to, že v boji proti pandémii nevenoval dostatočnú pozornosť ochrane rizikových skupín. "Pre Donalda Trumpa ste nahraditeľní. Ste zanedbateľní. Ste v podstate nikto. Takto vidí seniorov. Takto vidí vás," vyhlásil Biden, ktorý na Floridu pricestoval len deň po Trumpovi.

Donald Trump podnikol v pondelok - za účelom prevolebného zhromaždenia na Floride - prvú cestu mimo Washingtonu po tom, ako sa nakazil novým koronavírusom. Biden je podľa vlastných slov sklamaný z toho, že Trumpov zľahčujúci prístup k pandémii COVID-19 sa nezmenil ani po tom, čo sa sám infikoval. "Čím dlhšie je Donald Trump prezidentom, tým je zdá sa viac ľahkomyseľný," povedal Biden. "Vďakabohu, že nám zostávajú (do volieb) už len tri týždne," dodal.

Bidenovo volebné víťazstvo na Floride, kde podľa posledných prieskumov aktuálne vedie, by vážne ohrozilo Trumpove šance na znovuzvolenie. V roku 2016 Trump na Floride zvíťazil o 1,2 percentuálneho bodu.