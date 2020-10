KORONAVÍRUS Kanadská provincia Québec pristupuje k hybridnému systému výučby

Osemmiliónový Québec je spomedzi kanadských regiónov najviac zasiahnutý novým koronavírusom. Nové opatrenia v oblasti verejného zdravia prichádzajú v čase, keď tam evidujú 1191 nových prípadov nákazy, pričom posledné štyri dni po sebe bola prekročená hranica 1000 nových prípadov denne. Nové opatrenia nadobudnú účinnosť vo štvrtok a platiť budú tri týždne.

Ako informovala agentúra AFP, študenti stredných škôl budú musieť mať po príchode do školy horné dýchacie cesty prekryté rúškom, a to aj v učebniach. Okrem toho časť študentov bude chodiť do školy každý druhý deň, pričom prezenčná výučba sa bude striedať s online vzdelávaním. Tento hybridný systém "bude mať výrazný vplyv (na epidemickú situáciu), pretože umožní znížiť zhruba o 20 percent počet študentov stredných škôl, ktorí sú v autobusoch, v školských areáloch, v bufetoch" a na chodbách, vysvetlil minister školstva provincie Québec Jean-Francois Roberge na tlačovej konferencii.

Zavreté budú aj vnútorné športoviská - telocvične a posilňovne. Tímové športy, zápasy a súťaže sú zakázané. Vláda provincie Québec minulý týždeň s cieľom obmedziť šírenie choroby COVID-19 znovu zaviedla obmedzenia v Montréale a v meste Québec. Došlo vtedy aj k zatvoreniu barov a reštaurácií. Zakázané sú aj súkromné návštevy v rodinách a polícia je oprávnená kontrolovať ľudí, ktorí vstupujú do domov a bytov. Kanada eviduje celkovo 168.015 prípadov nákazy koronavírusom nového typu a 9492 súvisiacich úmrtí.