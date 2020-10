Trumpova choroba je len Fake, z VIDEA vystrihli záchvat kašľa: Aj takéto správy sa šíria o prezidentovi

V súvislosti s ochorením prezidenta sa však šíria aj rôzne správy, ktorým môžete, alebo nemusíte veriť. Napríklad kontroverzný autor Michael Moore tvrdí, že celá Trumpova choroba je len Fake, iné správy zas tvrdia, že z prezidentovho príhovoru k občanom bol vystrihnutý kašeľ.

Filmár Michael Moore a Republikánska strana Spojených štátov amerických neboli nikdy veľkí priatelia. V roku 2000 bol so svojimi knihami ako napríklad „Stupid White Men“ bol považovaný za najväčšieho kritika vtedajšej administratívy Georga W. Busha. Svojimi filmami „Bowling for Columbine“ a „Fahrenheit 9/11“ dosiahol kultový status. Šesťdesiatšesťročný muž sa ani v časoch Donalda Trumpa nezbavil nevôle voči establišmentu.

Donald Trump vraj využíva svoju chorobu na volebnú kampaň

Michael Moore nepretržite stále kritizuje činnosť Trumpovej administratívy. Niekedy prostriedkami, ktoré by rozhodne mali byť kriticky spochybnené. Vzhľadom na Donalda Trumpa nakazeného koronavírusom teraz Michael Moore napríklad uviedol, že Trump využije svoju údajnú chorobu ako stratégiu volebnej kampane a že nie je ani isté, či je americký prezident v skutočnosti chorý na Covid-19.

As I wrote yesterday, Trump is a serial liar, surrounded by people that lie for him. They have no fidelity to the truth, to America or to our collective public health & safety. Despite the clown show ensuing at Walter Reed, one thing remains in our control, that we all must do... pic.twitter.com/W6Ju6n9t8k — Michael Moore (@MMFlint) October 3, 2020

Trumpova choroba je lož

Získanie hlasov vďaka údajnej chorobe? Moore sa však svojimi poznámkami musí zmieriť s obvinením, že propaguje konšpiračné teórie. A malo by byť cieľom autora a filmára argumentovať faktami, a nie možnými súvislosťami. V opačnom prípade sa pripraví o základ práce. A napriek tomu Michael Moore zdieľal na Twitteri svoju konšpiračnú teóriu, ktorá sa týkala choroby Donalda Trumpa.

Michael Moore si je istý: Trump je „klamár“

Pre Moora je zrejmé: Trump je „nebojácny a profesionálny klamár. Trvalý klamár. Objektívne dokázaný klamár“. A ľudia okolo neho by tiež šírili klamstvá. Nie je to inak ani vzhľadom na rôzne výroky o jeho zdravotnom stave.

Moorove závery sú prinajmenšom diskutabilné: Trump by sa podľa toho pokúsil získať sympatie vo volebnej kampani USA proti svojmu demokratickému rivalovi Joeovi Bidenovi. Čo však Mooreovi chýba? fakty...

Vystrihli z videa jeho kašeľ?

Vo videospráve amerického prezidenta Trumpa si filmoví profesionáli všimli zvláštnu chybu. Teraz sa na sociálnych sieťach vedie debata o tom, či Biely dom nahrávku prepracoval.

Several video experts now assert that Trump’s cough was manually edited out from his video tonight. #COVID19 https://t.co/NFalRucrRE — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) October 4, 2020

Vo štvorminútovej videospráve z nemocničnej izby sa v sobotu ozval unavene vyzerajúci Donald Trump. Podľa jeho slov mu bolo omnoho lepšie. Trump mal na videu modré sako a bielu otvorenú košeľu bez kravaty, v pozadí bolo vidieť americkú vlajku.

Amatérsky strih

Na videu je zarážajúce gesto prezidenta USA, ktoré vyzerá ako štikútka. V USA to teraz vedie k predpokladu, že nahrávka bola spracovaná dodatočne - aby sa zakryl prezidentov kašeľ. Na sociálnych sieťach video strihači a filmoví profesionáli vysvetľujú, že prerušenie videa by malo byť nepostrehnuteľné pomocou funkcie „Morph Cut“ vo video softvéri Adobe Premiere. Trumpov komunikačný tím však bol pravdepodobne neúspešný. Strih videa nazývajú „amatérsky“.

Hey editorial friends, think someone didn’t click progressive source and feature match on the fluid morph or is that just a hiccup like my dad used to do? https://t.co/w61mDRa5Hi — Tom Costantino (@TomCostantino) October 4, 2020

Prečo Biely dom nechce ukázať, ako Trump kašle?

Pri rozhovoroch po spracovaní sa často používa funkcia morph cut, aby sa predišlo nechceným pauzám, koktaniu alebo nepekným „hm“.

Užívatelia tvrdia, že strih naznačuje, že Biely dom bagatelizuje vážnosť Trumpovho zdravia.

Jeden užívateľ sa čudoval, prečo sa Biely dom obťažuje zakryť kašeľ, keď sa všeobecne vie, že toto je jeden z najbežnejších príznakov Covid-19.

Biely dom sa k tomu zatiaľ nevyjadril.