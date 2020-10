Assange pozná rozhodujúci dátum: Rozsudok o vydaní do Spojených štátoch padne 4. januára

LONDÝN - Britský súd vydá rozhodnutie o extradícii zakladateľa webstránky WikiLeaks Juliana Assangea do Spojených štátov 4. januára 2021. Oznámila to vo štvrtok sudkyňa Vanessa Baraitserová, ktorú cituje tlačová agentúra AFP.

Sudkyňa odročila Assangeov prípad po štyroch týždňoch vypočúvania svedkov a ponechala 49-ročného Austrálčana vo vyšetrovacej väzbe do administratívneho vypočúvania, ktoré sa začne v priebehu októbra. Americké úrady obviňujú Assangea zo sprisahania, nelegálneho preniknutia do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži v súvislosti so zverejnením tajných dokumentov. Na webovej stránke WikiLeaks sa tieto materiály objavili v rokoch 2010-2011.

Prípadom sa zaoberá Ústredný trestný súd Anglicka a Walesu (známy ako Old Bailey) v Londýne. Assangeovi advokáti tvrdia, že obvinenia vznesené voči ich klientovi sú politicky motivované, zdravotný stav Assangea je vystavený riziku, podmienky v amerických väzniciach porušujú britské zákony o ľudských právach a jeho právnici boli počas Assangeovho pobytu na ekvádorskej ambasáde v Londýne sledovaní tajnými službami, dopĺňa tlačová agentúra Reuters.

Právnický tím zastupujúci Spojené štáty kontruje, že mnohé z týchto argumentov by sa mali riešiť na súdnom procese a nemajú vplyv na vydanie Assangea na stíhanie do USA. V prípade uznania za vinného hrozí Assangeovi, ktorý sa už 16 mesiacov nachádza vo väznici Belmarsh, až 175 rokov za mrežami.

Assange strávil na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne sedem rokov. Táto juhoamerická krajina mu poskytla politický azyl po tom, ako ho Británia chcela vydať do Švédska na vypočúvanie v spojitosti s údajným sexuálnym útokom. Britská polícia ho zatkla v apríli 2019 po tom, ako sa k moci v Quite dostala nová vláda.