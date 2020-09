Spojené štáty uvalili sankcie na ukrajinského poslanca: Snažil sa skompromitovať Bidena

Derkač, ktorý sa za posledné roky niekoľkokrát stretol s Giulianim v snahe skompromitovať Bidena, bol viac ako dekádu aktívnym ruským agentom," uvádza sa v stanovisku ministerstva. Podľa stanoviska bol Derkač v úzkom spojení s ruskými spravodajskými službami a zapojil sa do pokusu o narušenie nadchádzajúcich amerických prezidentských volieb. "Táto akcia je jasným signálom pre Moskvu a jej zástupcov, že táto aktivita nebude tolerovaná," dodáva ministerstvo.

Derkačove meno sa opakovane spomínalo v súvislosti s nepodloženými obvineniami prezidenta Donalda Trumpa, jeho osobného právnika Rudyho Giulianiho a niektorých republikánskych zákonodarcov, že Hunter Biden spoločne s otcom využili svoj vplyv a pomohli ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burisma, v ktorej predstavenstve pôsobil práve Hunter Biden. Energetickú firmu Burisma totiž vyšetrovali ukrajinské úrady za jej aktivity z rokov 2010 až 2012 a Joe Biden mal vyvíjať nátlak na Ukrajinu, aby prepustila najvyššieho prokurátora, ktorý prípad spoločnosti Burisma vyšetroval.

Ministerstvo financií vo štvrtok zaradilo na svoj sankčný zoznam aj trojicu Rusov za ich väzby na agentúru Internet Research Agency (IRA) so sídlom v Petrohrade. IRA používala podľa ministerstva na sociálnych sieťach falošné profily a šírila tam falošné informácie s cieľom ovplyvniť voľby a podkopať vieru americkej verejnosti v demokratické inštitúcie. IRA bola zapojená do zasahovania do volieb v USA a ďalších krajinách minimálne od roku 2016, dodala AFP.