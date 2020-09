Požiar tábora v Grécku spôsobil poriadne škody, tisíce migrantov zostalo bez strechy nad hlavou

ATÉNY - Grécke úrady vylúčili možnosť, že by dospelým migrantom z požiarom zničeného utečeneckého tábora v dedine Moria povolili opustiť ostrov Lesbos, na ktorom sa toto azylové stredisko nachádza. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.

Približne 400 detí a mladistvých bez sprievodu v noci na štvrtok letecky previezli na grécku pevninu. Námestník gréckeho ministra pre migráciu Jorgos Kumutsakos však upozornil, že dospelí "takéto šťastie" mať nebudú.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petros Giannakouris

"Ktokoľvek, kto si myslí, že sa môže dostať na grécku pevninu a potom pokračovať v ceste do Nemecka, by na to mal zabudnúť," povedal. Vo štvrtok má na Lesbos prísť trajekt, ktorý na palubu prijme približne 1000 migrantov, píše DPA. Ďalších migrantov majú v najbližších dňoch prepraviť lode gréckeho vojenského námorníctva.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petros Giannakouris

Počet ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, nie je známy ani 24 hodín po tom, ako požiar takmer úplne zničil tábor, v ktorom žilo približne 12.600 migrantov. Viac ako 12.000 utečencov muselo podľa DPA stráviť noc na uliciach. Niektoré európske krajiny už Grécku ponúkli pomoc.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petros Giannakouris

Grécky minister pre migráciu Notis Mitarakis v stredu povedal, že požiar spôsobili migranti. Nespresnil však, či išlo o úmyselný čin podpaľačstva. Polícia údajne takisto použila slzotvorný plyn, aby niektorým mladým migrantom zabránila dostať sa do hlavného mesta ostrova Lesbos.