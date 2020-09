Singapurskí vedci identifikovali mutáciu spôsobujúcu miernejší priebeh KORONAVÍRUSU

SINGAPUR - Singapurskí vedci identifikovali variant nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2, v ktorého genotype chýba báza ribonukleovej kyseliny (RNA) č. 382, čo spôsobuje miernejší priebeh ochorenia COVID-19. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej v odbornom medicínskom časopise The Lancet, informoval v stredu denník Die Welt.

Tak ako všetky vírusy, aj koronavírus sa v priebehu času mení, a teda mutuje. Náznaky, že strata istých sekvencií ribonukleovej kyseliny nového koronavírusu znamená, že obsahuje menej patogénov, boli známe už v máji, napísal vedecký časopis Scinexx. V centrálnej dátovej banke všetkých izolovaných variantov je momentálne registrovaných viac než 10.000 takýchto mutácií.

Ako potvrdili výsledky singapurských bádateľov pod vedením Barnabyho Younga z národného laboratória pre verejné zdravie, ani jeden z testovaných pacientov, ktorý sa nakazil touto zmutovanou formou koronavírusu, netrpel dýchavičnosťou a nemusel mu byť podávaný dodatočný kyslík.

Doteraz však nič nenasvedčuje tomu, že by sa uvedený variant koronavírusu zo Singapuru rozšíril aj do iných krajín sveta. Testovaných bolo dovedna 133 osôb, pričom boli rozdelení do troch skupín. U tých, u ktorých vedci identifikovali spomínaný variant vírusu, bol klinický priebeh koronavírusového ochorenia výrazne lepší.