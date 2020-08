KORONAVÍRUS v Českej republike: Už len minimum infikovaných končí v nemocniciach

Za sobotu pribudlo dovedna 239 prípadov nákazy koronavírusom. Čísla zverejnilo české ministerstvo zdravotníctva. Počet obetí sa nezvýšil, nemocnice však prijali ďalších osem pacientov s chorobou COVID-19; celkove ich tam leží 116, z toho 22 v ťažkom stave. Aktívnych prípadov je 5285.

Z údajov ministerstva vnútra však vyplýva, že stále pokračuje klesajúci trend podielu hospitalizovaných pacientov na celkovom počte aktívnych prípadov, približuje TV Nova. Zatiaľ čo na jar bolo hospitalizovaných 8-12 percent, teraz je to 2,29 percenta. Za posledné dva mesiace tento podiel nikdy neprekročil 3,76 percenta.

Absolútne najvyšší počet nakazených evidujú Praha a Moravskosliezsky kraj; v Sliezsku je na tom najhoršie Karviná s 2230 prípadmi. Pri prepočte na 100.000 obyvateľov je najviac infikovaných v okrese Kolín na východe Stredočeského kraja, a to 42,88. Ďalej v okrese Uherské Hradiště v Zlínskom kraji so 40,08 nakazenými a v okrese Plzeň-sever so 40,01 infikovanými, sumarizuje televízia Nova.