Zdrvení rodičia varujú! Liek na akné môže mať na svedomí samovraždy mladých dievčat, je aj na Slovensku!

Dôkazom pre tieto tvrdenia majú byť tragické príbehy dievčat, ktoré sa rozhodli pre smrť. Jednou z nich je Annabel Wright, ktorá ešte minulý rok spáchala samovraždu priamo vo svojej izbe. Rodičia obviňujú z jej činu práve spomínaný liek proti akné. Ďalším dievčaťom, ktoré si vzalo život bola Courtney Morris. Bola považovaná za úplne bezproblémového človeka. No aj tá si v máji tohto roka siahla na život.

Nie je to však prvýkrát, čo liek proti akné viedol k tragickým činom. Podobné prípady sa objavujú už od 90. rokov minulého storočia. V roku 1997 spáchal samovraždu 19-ročný Ír. Otec obvinil z jeho činu fakt, že užíval na akné liek Accutane. Firma Roche až po jeho reakcii zverejnila všetky údaje o závažných vedľajších účinkoch prípravku.

Zistenie americkej komisie pre potraviny a lieky, podľa ktorej na následky užívania lieku Accutane, spáchalo samovraždu 150 ľudí, pribudol na škatuľke nápis, že užívanie lieku môže viesť k depresiám až samovražde.

Fakt, že liečivo izotretinoin, ktoré liek obsahuje, môže spôsobovať zvýšené riziko samovrážd, napokon potvrdili aj vedci a to aj rok po jeho vysadení.

Zostáva však vyriešiť ešte jednu otázku: Hrozí mladému človeku väčší sklon k samovražde kvôli škaredej pleti alebo kvôli užívaniu problematického lieku?

Pri akné asi pomáha

Vyzerá to tak, že liek zaberá aj na to, na čo je určený. Podľa britskej asociácie dermatológov, deväť z desiatich pacientov vidí pri 16.-24. týždňoch liečby výrazné zlepšenie pleti. Lenže práve pred týmto efektom chcú matky mŕtvych dievčat varovať.

"V deň, keď Annabel zomrela, u nás bola na návšteve jej babička. Bolo to veľmi pekné popoludnie, rozprávali sme sa, spoločne večerali, maznala sa so psom. Potom sme odviezli jej dvanásťročného brata do klubu mladých farmárov ..., " uviedla jedna zo zdrvených matiek, ktorá sa snaží šíriť osvetu o lieku. "Som stále v šoku, ale som si istá tým, že nám ju vzal ten liek," povedala nedávno matka Courtney Morris.

Vyskúšali sme niekoľko antibiotík a liečivé pleťové krémy, než prišiel na rad izotretinoin," vysvetlila.

Matka prejavila po návrhu dermatológa na užívanie tohto lieku obavy z možných depresií. Ten však povedal, "že sa tým farmaceutické spoločnosti len kryjú a musia uviesť všetky možné aj takmer nemožné vedľajšie účinky. Tak ako u väčšiny iných liekov," dodala matka Courtney.

Nakoniec jej dcéra v jeden deň spáchala samovraždu. Ani ona a ani Annabel predtým, ako začali užívať liek, nejavili žiadne depresie.

Firma sa bráni

Roche však stále nechce priznať, je jej priamo liek zodpovedný za vznik depresií či samovražedných sklonov.

"Milióny pacientov po celom svete užili Roaccutane a vedľajšie účinky sa u nich neprejavili. Je to rovnako ako s ďalšími liekmi. Odporúčame samozrejme, aby bol predpísaný veľmi starostlivo, so zvláštnym zreteľom na akúkoľvek predchádzajúcu históriu depresie," tvrdí výrobca.

Firma tiež spomína výskum z rokov 2012 až 2019 tri recenzie, ktoré buď nepreukázali významnú súvislosť medzi depresiou a účinnou zložkou isotretinoin, alebo len naznačujú, že tú taká súvislosť môže byť.

"Vzhľadom k protichodným dôkazom, ktoré sú k dispozícii, by si všetci užívatelia mali byť vedomí možných rizík duševného zdravia spojených s užívaním izotretinoinu. Z tohto dôvodu zahŕňame informácie týkajúce sa tohto do informačného príbalového letáku," uviedla firma Roche.

Liek je aj na Slovensku

Spomínaný liek je dostupný v lekárňach aj na Slovensku. Predáva sa však pod názvom Isotretinoin Actavis.

Ak nazrieme do príbalového letáku do kolónky vedľajšie účinky, nájdeme tam toto:

Problémy s duševným zdravím

"Môžete spozorovať určité zmeny vášho správania a nálady, preto je veľmi dôležité, aby ste povedali svojim známym a rodine, že užívate tento liek, pretože môže ovplyvniť vašu náladu a správanie. Oni si môžu tieto zmeny všimnúť a pomôcť vám urýchlene rozpoznať akékoľvek problémy o ktorých by ste mali povedať svojmu lekárovi," píše sa v letáku.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

Depresia alebo depresívne poruchy. Prejavy zahŕňajú smútok alebo zmenenú náladu, úzkosť, pocit emocionálnej nepohody.

Zhoršenie už existujúcej depresie.

Sklony k násiliu a agresivite.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

U niektorých ľudí sa vyskytli myšlienky alebo pocity na sebapoškodenie alebo skoncovanie s vlastným životom (samovražedné myšlienky), pokúsili sa ukončiť svoj život (pokus o samovraždu) alebo ukončili svoj život (samovražda). U týchto ľudí sa nemusia prejaviť príznaky depresie.

Nezvyčajné správanie.

Prejavy psychózy: strata kontaktu s realitou, ako je počutie hlasov alebo videnie vecí, ktoré nie sú.

"Ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z vyššie uvedených duševných problémov, ihneď kontaktujte svojho lekára. Váš lekár vám nariadi prestať užívať Isotretinoin Actavis. Na odstránenie týchto účinkov to však nemusí byť dostatočné, môžete potrebovať ďalšiu liečbu, ktorú vám môže dohodnúť váš lekár," dodáva sa v letáku.