Nový problém pre Britániu: Utečenci húfne plávajú cez Lamanšský prieliv na člnoch, chcú ich zablokovať

DOVER - Británia a Francúzsko budú spolupracovať na dokončení nového plánu uzavretia migračnej trasy cez Lamanšský prieliv. Oznámil to v stredu britský minister pre imigráciu Chris Philp, ktorého cituje tlačová agentúra Reuters. Dôvodom je zhoršená situácia v počte migrantov, ktorí sa snažia dostať na ostrov cez more.

Podľa jeho slov vláda francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona súhlasila s tým, že vysoký počet ľudí, ktorí podnikajú ilegálny prechod cez tento morský koridor, je neakceptovateľný."Je jasné, že treba spraviť viac," povedal Philp novinárom po stretnutí s francúzskymi predstaviteľmi v Paríži.

"Ak túto trasu zneschodníme - na čo sme odhodlaní -, potom migranti nebudú mať v prvom rade žiadny dôvod prichádzať do Francúzska," dodal britský minister. Stovky ľudí vrátane detí zadržali od minulého štvrtka úrady pri pokuse dostať sa zo severu Francúzska do južného Anglicka na provizórnych, preplnených plavidlách. Lamanšský prieliv je pritom jednou z najvyťaženejších námorných trás. Migranti bežne využívali na cestu do Británie kamióny, lenže táto doprava bola počas koronakrízy výrazne obmedzená. Preto boli nútení preplávať Lamanšský prieplav na člnoch.

Množstvo migrantov snažiacich sa dostať do Británie pochádza z Afganistanu, Iraku, Iránu, Sýrie a afrických krajín, pričom utekajú pred chudobou, prenasledovaním alebo vojnou. Niektorí z nich majú šancu získať azyl, zatiaľ čo iní - považovaní úradmi za ilegálnych ekonomických migrantov - s veľkou pravdepodobnosťou možnosť zostať v Británii nedostanú. Londýn vyzval na väčšiu flexibilitu takzvaných dublinských dohôd z dielne Európskej únie, ktorá momentálne dohliada na proces vypovedávania ilegálnych imigrantov.

Vyslali lietadlo

Británia v pondelok vyslala vojenské lietadlo, aby monitorovalo pohyb utečencov mieriacich po mori z Francúzska k britským brehom. Informovalo o tom britské ministerstvo obrany, ktoré reagovalo na zvýšené počty člnov s migrantmi v Lamanšskom prielive. Minulý týždeň registroval Londýn rekordný nápor stoviek utečencov a vláda kvôli tomu sľubuje ďalšie opatrenia. Britský premiér Boris Johnson vyhlásil, že jeho krajina chce v spolupráci s Francúzskom migráciu po mori zastaviť.

Lietadlo Atlas bolo podľa ministerstva vyslaný, aby "podporilo operácie pohraničných jednotiek v prielive". Počas pondelka zatiaľ podľa agentúry AP pobrežná stráž dopravila do prístavu v Doveri jedno gumové plavidlo s dvoma desiatkami ľudí. Ďalších migrantov v záchranných vestách priviezla podľa agentúry Reuters iná britská loď.

Aktivita zločineckých gangov

Od začiatku augusta už doplávalo k britským brehom takmer 700 utečencov, čo je výrazný nárast oproti minulým mesiacom. Rekord zaznamenali britské úrady minulý štvrtok, kedy spočítali celkovo 235 ľudí.

"Ide o aktivitu krutých zločineckých gangov, ktoré riskujú životy tých ľudí," vyhlásil podľa Reuters premiér Johnson. "Chceme to zastaviť, v spolupráci s Francúzskom," dodal.