Situácia v Bielorusku sa komplikuje: Cichanovská vyhlásila, že sa považuje za víťazku volieb

"Včera sa voliči rozhodli, ale vláda nás nevypočula," povedala Cichanovská na tlačovej konferencii po tom, ako polícia v noci rozohnala dav nahnevaných demonštrantov. "Vláda by mala popremýšľať o tom, ako by nám čo najmierumilovnejšie odovzdala moc," uviedla Cichanovská a dodala, že sa považuje za víťazku tohtoročných volieb.

Cichanovská tiež odsúdila zodpovedné úrady za "neprimeraný" policajný zásah proti demonštrantom a dočasné prerušenie internetu v krajine nazvala "zločinom". "Vidíme, že sa vláda snaží udržať si svoju moc násilím. Bez ohľadu na to, koľkokrát sme ju prosili, aby sa nestavala proti svojím vlastným občanom, vôbec nás nevypočula," dodala Cichanovská.

Lukašenko v nedeľu zvíťazil so ziskom 80,2 percenta hlasov a zabezpečil si tak už šiesty mandát vo funkcii bieloruskej hlavy štátu. Svitlana Cichanovská, 37-ročná učiteľka angličtiny a prekladateľka, sa zapojila do súboja o prezidentské kreslo po tom, ako jej manžela, protivládneho blogera, pred voľbami zatkli. Jej mítingy prilákali do ulíc najväčšie davy ľudí od zániku Sovietskeho zväzu v roku 1991.

Cichanovská dostala vo voľbách podporu 9,9 percenta voličov. Ďalší traja kandidáti získali každý menej než dve percentá hlasov. V reakcii na výsledky volieb, ktoré mnohí považujú za zmanipulované, sa v krajine uskutočnili celonárodné protesty podporujúce opozíciu. Polícia počas nich zadržala 3000 ľudí a podľa ľudskoprávnej organizácie Viasna jeden z demonštrantov zahynul.