VIDEO Hrozivé výbuchy otriasli Bejrútom, bolo ich cítiť až na Cypre: Viac ako 100 obetí

Výbuchy hlásili z prístavu, bolo ich počuť vo veľkých častiach mesta. Tlaková vlna rozbila sklá na oknách budov a nad mestom sa vzniesol veľký oblak dymu. K výbuchom, ktorých príčina nebola bezprostredne známa, došlo v rušnej štvrti Hamrá. Libanonské médiá zverejnili snímky ľudí uväznených v troskách, niektorých zakrvavených. "Budovy sa chvejú, všetky okná môjho bytu sú vyrazené," tweetoval jeden občan hlavného mesta.

Korešpondent AFP z miesta výbuchov uviedol, že každý obchod v tejto obchodnej štvrti zostal poškodený, taktiež mnoho áut je zničených. Na ulici bolo podľa neho mnoho zranených vrátane detí, mnohí sa ponáhľali do blízkej nemocnice. Výbuchy prišli v čase, keď Libanon čelí najhoršej hospodárskej kríze za posledné desaťročia, ktorá takmer polovicu obyvateľstva zanechala v chudobe.

Zdroj: TASR/AP Photo/Hassan Ammar

AFP taktiež poznamenala, že osobitný tribunál pre Libanon v holandskom Haagu vynesie v piatok dlho očakávaný verdikt v kauze vraždy bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího a ďalších 21 ľudí, ktorí zahynuli 14. februára 2005 pri bombovom útoku v Bejrúte. Súd s páchateľmi, štyrmi údajnými členmi libanonského šiitského hnutia Hizballáh, sa koná v ich neprítomnosti.

Izrael vyhlásil, že nemá nič spoločné s výbuchmi

Izrael nemá nič spoločné s utorňajšími výbuchmi v libanonskej metropole Bejrút. Podľa agentúry TASS o tom informoval izraelský štátny rozhlas Kan citujúc zdroj z izraelských politických kruhov. Podľa agentúry AFP libanonský premiér Hasan Dijáb medzitým vyhlásil stredu za deň štátneho smútku v dôsledku výbuchov, ku ktorým došlo v oblasti prístavu a ktoré si podľa predbežných informácií vyžiadali najmenej desať mŕtvych a stovky zranených. Podľa televízie al-Arabíja utrpeli zranenia aj manželka a dcéra premiéra Dijába, taktiež niekoľko jeho poradcov.

Zdroj: TASR/AP Photo/Hassan Ammar

Výbuchy mohol spôsobiť zhabaný výbušný materiál, tvrdí šéf tajných

Dva masívne výbuchy mohli byť spôsobené výbušnými materiálmi zhabanými pred viacerými rokmi a uskladnenými v mestskom prístave. Uviedol to riaditeľ libanonskej tajnej služby Abbás Ibráhím. "Zdá sa, že je tam sklad obsahujúci materiál, ktorý bol skonfiškovaný pred rokmi, a zdá sa, že išlo o vysoko výbušný materiál," povedal podľa agentúry AFP Ibráhím, šéf Generálneho riaditeľstva bezpečnosti.

Zdroj: TASR/AP Photo/Hussein Malla

Explóziu bolo cítiť až na Cypre

Výbuch bolo cítiť až na Cypre, vzdialenom 234 kilometrov. Informoval o tom denník The Guardian. "Každý na Cypre to cítil. Dvere v mojom dome sa triasli. Mysleli sme si, že sa to stalo u nás," uviedol obyvateľ cyperského mesta Larnaka, ktoré leží na južnom pobreží ostrova.

Zdroj: TASR/AP Photo/Hassan Ammar

Breaking: Video shows damage in a shopping mall near the site of the explosion in Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/jvh1vhFRmu — Porter Medium (@PorterMedium) August 4, 2020

Výbuchy mali silu ako zemetrasenie s magnitúdom 4,5

Nemenovaný predstaviteľ libanonskej bezpečnostnej služby predtým pripustil, že v prístave zrejme vybuchli materiály, ktoré boli skonfiškované a uskladnené v tamojšom sklade už "celé roky". Premiér Dijáb vo svojom prejave avizoval zverejnenie nových faktov o "tomto nebezpečnom sklade, ktorý existuje už šesť rokov, od roku 2014". Podľa jordánskych seizmológov mal výbuch intenzitu rovnajúcu sa zemetraseniu s magnitúdou 4,5.

Žiadosť o pomoc

Libanonský premiér Hasan Dijáb v utorok žiadal potrestanie osôb zodpovedných za dva mohutné výbuchy, ktoré podvečer otriasli prístavom v Bejrúte a vyžiadali si najmenej 60 obetí a stovky zranených. "To, čo sa dnes stalo, nezostane nepotrestané. Tí, ktorí sú zodpovední za túto katastrofu, za to aj zaplatia," vyhlásil Dijáb v televíznom prejave.

Dijáb súčasne požiadal o pomoc všetky krajiny, ktoré "sú priateľmi a bratmi Libanonu a majú ho radi", aby "stáli po našom boku a pomohli nám zaceliť tieto hlboké rany". Svoju pomoc už medzičasom ponúkli EÚ, USA, Francúzsko, Rusko, Turecko, viaceré štáty Perzského zálivu, ako aj Izrael, ktorý je technicky s Libanonom stále vo vojnovom stave.

Zdroj: TASR/AP Photo/ Ali Fawaz, Lebanese Parliament media office

Židovský štát ponúkol Libanonu lekársku a humanitárnu pomoc. Agentúra AFP pripomenula, že táto ponuka prišla po tom, ako sa v uplynulých dvoch týždňoch výrazne zvýšilo napätie medzi dvoma susednými štátmi. Izraelská armáda však v utorok večer vydala vyhlásenie, že "nastal čas dať konflikt bokom" a pomôcť Libanonu.

V prístavnom sklade bolo priveľa dusičnanu amónneho

Libanonský premiér Hasan Dijáb v noci na stredu informoval, že v prístavnom sklade v Bejrúte, kde v utorok podvečer došlo k dvom mohutným výbuchom, sa nachádzalo asi 2750 ton dusičnanu amónneho.

Dijáb podľa svojho hovorcu označil za neprijateľné, že "2750 ton dusičnanu amónneho bolo v sklade šesť rokov bez toho, aby boli prijaté preventívne opatrenia". "Je to neprijateľné a my o tom nemôžeme mlčať," uviedol hovorca s odvolaním sa na vyjadrenie premiéra na zasadnutí rady obrany štátu, ktoré sa konalo v utorok večer.

Zdroj: SITA/AP Photo/Hassan Ammar

Dusičnan amónny je biela kryštalická látka používaná ako poľnohospodárske hnojivo, dezinfekčný prostriedok vody a vďaka svojim oxidačným vlastnostiam aj v pyrotechnike. Dusičnany amoniaku sú tiež používané na úpravu rýchlosti detonácie iných výbušnín.

Zranených hlásia ambasády Belgicka, Holandska a Nemecka

Šéf belgickej diplomacie Philippe Goffin prostredníctvom sociálnej siete Twitter informoval, že veľvyslanectvo Belgicka bolo poškodené výbuchmi v prístave. Podľa jeho slov črepiny skla z okien rozbitých tlakovou vlnou "mierne zranili" dvoch diplomatov a tiež dvoch rodinných príslušníkov personálu ambasády.

Goffin v reakcii na výzvu libanonského premiéra Hasana Dijába pre medzinárodnú spoločnosť o poskytnutie pomoci dodal, že Belgicko je ochotné pomôcť pri prekonávaní následkov "tejto hroznej explózie" a jeho rezort vyjde v ústrety aj Belgičanom žijúcim v Bejrúte, ktorí budú potrebovať pomoc v súvislosti s ničivými výbuchmi. Podľa agentúry Belga zranených zamestnancov hlásia aj veľvyslanectvá Holandska a Nemecka, ktoré sa tiež nachádzajú v blízkosti prístavu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Hassan Ammar

Nemecké ministerstvo zahraničných vecí spresnilo, že momentálne nevie posúdiť stav škôd na budove veľvyslanectva. Upozornilo, že vzhľadom na rozsiahle škody v zničenej mestskej oblasti zatiaľ nemôže potvrdiť, či medzi obeťami alebo zranenými sú aj nemeckí štátni príslušníci.

Holandské ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že v dôsledku výbuchov bolo na veľvyslanectve v Bejrúte zranených päť osôb, z toho štyria zamestnanci a jeden ich rodinný príslušník.

Krízové zasadnutie vlády

Libanonský prezident Michel Aún zvolal na stredu krízové zasadnutie vlády, ktoré bude venované dôsledkom utorkového mohutného výbuchu v bejrútskom prístave. Podľa najnovšej bilancie ministerstva zdravotníctva si explózie vyžiadali životy najmenej 78 ľudí a okolo 4000 zranených.

Libanonská metropola Bejrút bola vyhlásená za oblasť katastrofy a Aún navrhol, aby sa v nej na dva týždne zaviedol výnimočný stav, informovala v noci na stredu televízia CNN. Rada obrany štátu v noci na stredu odporučila, aby na poriadok v meste dozerala armáda.

Zdroj: SITA/AP Photo/Hassan Ammar

Zatiaľ nie je jasné, čo výbuchy spôsobilo. Libanonský premiér Hasan Dijáb v noci na stredu žiadal vytvoriť komisiu, ktorá by zistila príčiny a prešetrila okolnosti výbuchov, informovala v stredu televízia al-Džazíra. Prvé výsledky vyšetrovania majú byť známe do piatich dní. Dijáb žiada pre vinníkov za výbuchy prísne tresty.

Úrady v utorok večer aktualizovanej bilancii pripustili, že počet obetí sa ešte môže zvýšiť. Austrálska vláda v stredu potvrdila, že medzi obeťami je aj jeden Austrálčan. CNN informovala aj o dvoch mŕtvych Filipíncoch. Viacero cudzincov je aj medzi zranenými. Zranenia utrpeli aj viacerí príslušníci misie OSN v Libanone, uviedli agentúrne zdroje.

Mnohé štáty sveta a organizácie, najnovšie Liga arabských štátov, vyjadrili sústrasť pozostalým po obetiach a prisľúbili Libanonu lekársku i humanitárnu pomoc. Pomoc už do Libanonu vyslali Francúzsko, Katar, Irak i Kuvajt.

Medzi obeťami ani zranenými nie sú občania SR

Občania SR nie sú medzi obeťami či zranenými utorkových mohutných výbuchov v prístave libanonského hlavného mesta Bejrút. "Z informácií, ktoré máme momentálne k dispozícii nevyplýva, že by medzi obeťami alebo zranenými mali byť nejakí občania SR. Sme však v stálom kontakte s miestnymi úradmi," informoval v stredu riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) Juraj Tomaga.

Pomáha aj Červený kríž

"Doteraz evidujeme viac ako 4000 zranených a vyše 100 mŕtvych. Náš tím stále vedie v zasiahnutých oblastiach pátracie a záchranné operácie," uviedol v stanovisku libanonský Červený kríž.