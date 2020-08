V katedrále Notre-Dame začali s demontážou veľkého organa: Čaká ho renovácia

Ako informovala televízia BFM, organ bude rozložený na čo najmenšie časti a tie budú vyčistené. Okolo organa bolo preto v priebehu júla postavené 30 metrov vysoké lešenie, ktoré uľahčí demontáž. Symfonický organ parížskeho Chrámu Matky Božej sa používa od roku 1733. Má viac ako 8000 píšťal a 115 registrov a práve ich počtom patrí k najväčším vo Francúzsku.

Počas požiaru vlani v apríli organ plamene veľmi nezasiahli a bol uchránený aj pred vodou pri zásahu hasičov, ale pokrýva ho prach z olova, ktoré sa pri požiari katedrály tavilo. Časti organa okrem toho poškodilo aj časté striedanie teplôt v katedrále - okrem iného aj počas vlny extrémnych horúčav vlani v júli.

Organ čaká hĺbkové čistenie a renovácia, ktoré sa uskutočnia v rokoch 2021-24. Samotné rozoberanie organa potrvá do konca tohto kalendárneho roka. Všetky rozobraté časti budú uložené v štyroch vodotesných kontajneroch. Na čistenie, obnovenie a opätovné zostavenie nástroja bude vypísané výberové konanie. Cieľom je, aby veľký organ bol funkčný v polovici apríla 2024, keď sa má v katedrále konať slávnostné Te Deum na vzdanie vďaky za jej záchranu. Tento chválospev zaznie v čase piateho výročia ničivého požiaru. Tak to svojho času navrhol francúzsky prezidenta Emmanuel Macron, ktorý tiež po požiari sľúbil, že obnova katedrály sa zavŕši do piatich rokov.

"Bolo nutné začať s touto operáciou hneď, ako to bolo možné," uviedol generál Jean-Louis Georgelin poverený vedením rekonštrukcie ohňom poškodenej katedrály. Spresnil, že cieľom je dostať organ do stavu, v akom bol pred požiarom. Dodal, že len na ladenie organa bude potrebné vyhradiť šesť mesiacov.