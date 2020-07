Senát odobral Salvinimu poslaneckú imunitu: Prokuratúra ho podrobuje vyšetrovaniu

Za odobratie Salviniho imunity hlasovalo 149 senátorov, 141 bolo proti a jeden sa zdržal, uviedla predsedníčka Senátu Maria Elisabetta Albertiová Casellatiová. Keďže je Salvini od roku 2018 členom Senátu, o jeho imunite musela rozhodovať práve horná komora parlamentu. Odobratie imunity žiadala prokuratúra v Palerme, ktorá Salviniho vyšetruje za obmedzovanie slobody a zneužitie svojho úradu, pripomenula agentúra APA.

Salvini v auguste 2019 v čase, keď bol ministrom vnútra, v rámci svojej politiky "zatvorených prístavov" 20 dní blokoval vylodenie 80 migrantov zo záchranárskeho plavidla Open Arms. Týmto prístupom chcel EÚ prinútiť, aby sa aktívne podieľala na prerozdeľovaní migrantov zachránených v Stredozemnom mori.

Salvini sa pred hlasovaním v Senáte obhajoval tým, že o zákaze vylodenia migrantov nerozhodoval sám, ale v súčinnosti s premiérom Giuseppem Contem a vtedajším koaličným partnerom Hnutím piatich hviezd. Procesu, ktorý by sa mal začať v Palerme, sa neobáva. "Som hrdý, že som obhajoval Taliansko. Urobil by som to znova a urobím to znova, aj preto, že v júli prišlo šesťkrát viac (migrantov) ako za rovnaké obdobie pred rokom, keď bola Liga Severu vo vláde," vyhlásil Salvini v Senáte. Zatiaľ čo v doterajšom priebehu tohto roka prišlo do Talianska po mori 13.400 utečencov, za rovnaké obdobie vlaňajška ich bolo len 3654.

Salviniho strana odišla v septembri 2019 z vládnucej koalície. V prípade uznania za vinného mu hrozí až 15-ročný trest odňatia slobody. Senát už 12. februára zbavil Salviniho imunity v podobnom prípade týkajúcom sa lode pobrežnej stráže Gregoretti. Predbežné vypočúvanie sa však pre koronavírusovú pandémiu už trikrát odložilo — najnovšie je naplánované na 3. októbra na Sicílii.