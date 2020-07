KORONAVÍRUS V Belgicku silnejú obavy: Krajina sprísňuje pravidlá pre nosenie rúšok

Premiérka Sophie Wilmesová vydala nariadenie, ktoré vstúpi do platnosti v sobotu 25. júla, pričom odložila plány na ďalšie uvoľňovanie protipandemických obmedzení budúci mesiac. Belgicko zaznamenáva znepokojujúci nárast prípadov nákazy odvtedy, ako začalo uvoľňovať mnohé prísne karanténne opatrenia - pribúdajú nové infekcie aj hospitalizácie.

Rúška už boli povinné vo vnútri belgických obchodov, v kinách, múzeách a modlitebniach a občania museli obmedziť svoje sociálne kontakty na maximálne 15 ľudí týždenne. Wilmesová však upozornila, že je dôležité dodržiavať tieto pravidlá ešte svedomitejšie, a dodala, že zákazníci majú mať na tvári rúška v baroch a reštauráciách s výnimkou situácie, keď už sedia za stolom.

"Oznámenie sprísnenia pravidiel je tvrdou ranou pre naše psychické rozpoloženie, ale radšej tieto opatrenia dnes zaveďme, ako by sme to mali zajtra ľutovať," vysvetlila premiérka. "Tieto opatrenia nie sú odporúčaním, sú nariadením," zdôraznila. Rúška budú povinné aj v prístupných priestoroch verejných budov. Okrem nových pravidiel pre rúška bude naďalej platiť zákaz konania trhov a výstav a návrat k bežným činnostiam do 1. septembra nenastane - dokonca aj potom budú "veľmi prísne sledované", vyhlásila Wilmesová.

Belgicko zaznamenávalo minulý týždeň v priemere 184 nových prípadov denne, čo bol nárast o 89 percent oproti predchádzajúcim siedmim dňom. Počet denných hospitalizácií sa zvýšil z 9,7 na 12. "Hoci najnovšie údaje o epidémii nás nedesia, musíme ich brať mimoriadne vážne," varovala Wilmesová. V Belgicku zistili od začatia pandémie vo svete okolo 64.627 prípadov nákazy a zaznamenali 9808 úmrtí - tri z nich v stredu.