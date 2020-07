Šokujúce VIDEO z MHD: Čierny pasažier chcel utiecť revízorovi, zrazilo ho auto!

K incidentu došlo podľa informácií polície ešte koncom júna na zastávke Semilasso a bol zachytený na videu, ktoré zverejnila česká polícia. Vidno na ňom mladíka, ako nastúpil do trolejbusu. Krátko nato sa objavil revízor a začal kontrolovať cestujúcich. Pristavil sa aj pri mladom mužovi, ktorý ale zjavne nemal platný lístok.

Zdroj: YouTube/Policie ČR

Očividne sa chcel všemožne vyhnúť pokute, a tak v momente, keď už mal spolu s revízorom vystúpiť, sa zrazu dal na útek. No vošiel akurát do cesty prichádzajúcemu autu, ktoré ho zrazilo. Ani to však čierneho pasažiera nezastavilo, hneď sa pozviechal a z miesta utiekol. Vodičovi červenej fabie však spôsobil škodu vo výške v prepočte 563 eur.