Opäť pobúril ľudí! Trump navrhol neuveriteľnú vec, takto chcel zohnať peniaze

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump stále dookola poburuje verejnosť svojimi bláznivými nápadmi. Bývalá ministerka vnútornej bezpečnosti Alaine Dukeová zverejnila návrh, ktorý jej dal prezident krátko po nástupe do funkcie.

Len pred pár mesiacmi šokoval americký prezident návrhom, vstreknúť dezinfekčný prírpavok pacientom nakazeným koronavírusom priamo do tela. Neskôr zaradil spiatočku a nazval svoje vyjadrenie sarkazmom. Absurdný nápad je však jedným z mnohých, ktorý vyšiel z jeho úst.

V rozhovore pre New York Times spomenula exministerka vnútornej bezpečnosti Elaine Dukeová jeden návrh, ktorý prezident urobil v roku 2017 krátko po nástupe do funkcie. Išlo o to, ako sa zachovať po hurikáne Maria, ktorý pred asi troma rokmi úplne spustošil karibský ostrov Portoriko. O život vtedy prišlo takmer 3000 ľudí.

Trump navrhol predať ostrov

Dukeová ostro kritizovala. Namiesto zrelého uvažovania vláda vsádza na "reč plnú nenávisti, hnevu a rozdeľovania". Mimoriadne šokovaná bola, keď Trump po hurikáne Maria navrhol predať Portoriko.

"Nápady prezidenta sa skôr podobajú na nápade biznismena," opísala pre New York Times exministerka pre vnútornú bezpečnosť situáciu. Ako príklady uviedla aj otázky, ktoré si Trump vtedy kládol: "Môžeme predať ostrov? Môžeme predať túto položku?"

Nejde o ľudí, ide o peniaze

O nápade, predať Portoriko, sa potom už nehovorilo. Napriek tomu ani ďalšie reakcie americkej vlády na hurikán bolo pre bývalú ministerku vnútornej bezpečnosti sklamaním. Mick Mulvaney, Trumpov vtedajší riaditeľ Úradu pre riadenie a rozpočet, Dukeovej povedal: "Prestaň byť emocionálna, Elaine, nejde o ľudí, ale o peniaze." Na otázku New York Times Mulvaney odmietol, že povedal túto vetu.

Jasné však je: Hurikán Maria je považovaný za najväčšiu veternú smršť, ktorú Portoriko za 85 rokov zažilo. Trump rok po katastrofe spochybnil údaje o počtoch obetí, naopak pochválil svoj krízový manažment.